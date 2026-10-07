Serată literară a Grozdanei Crepajac la Starcevo

Într-o sală mică, dar plină, a Casei de Cultură „29 Noiembrie” din Starciova, Grozdana Crepajac, scriitoare și membră a Asociației Scriitorilor din Serbia (UKS), și-a prezentat cele mai recente două cărți, ambele apărute în anul 2026, la Editura „Libertatea”.

Este vorba despre volumul de povestiri „Înțeleg că nu înțelegi” („Разумем да не разумеш”) și volumul de poezii „Urme pe brazde” („Трагови по браздама”). Publicul a fost călăuzit cu pricepere prin programul serii de Grozdana Cica Lučić, din cadrul UKS. Cei prezenți au ascultat mai întâi fragmente din povestiri, în interpretarea magistrală a actriței Ljiljana Jakšić, în timp ce poeziile au fost citite cu sensibilitate de jurnalista Milica Pantić.

În câteva momente ale serii, publicul s-a putut bucura și de sunetele fluierului și ale cavalului, interpretate de Aleksa Miletić din Starciova, laureat al titlului „Cel mai bun interpret la fluier din Serbia ”. Despre creația prolifică a Grozdanei Crepajac și despre cartea sa „Înțeleg că nu înțelegi”, cea de-a 24-a carte a autoarei, a vorbit recenzenta, master Milica Lilić, scriitoare, redactor și critic de televiziune.

A fost prezentată și o recenzie dedicată activității sale literare, semnată de dr. Milutin Đurčiković, scriitor și jurnalist, care, din motive justificate, nu a putut participa la eveniment. Serata literară a avut și un caracter umanitar, aspect pentru care Grozdana Crepajac este deja cunoscută. Prin vânzarea cărților, autoarea a decis ca, de această dată, să o sprijine pe concetățeana sa Slavica Eror, grav bolnavă.

Articolul îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Milena JOVIŠIĆ