Gustul tradiției, dus din Glogoni la Deta

Tradițiile culinare românești și spiritul de solidaritate au fost, din nou, motive de întâlnire pentru membrii Societății Cultural-Artistice „Veselia” din Glogoni, care au participat la manifestarea gastronomică umanitară „Ceaunul și grătarul”, organizată la Deta.

Pentru membrii societății, prezența la acest eveniment a devenit deja o frumoasă tradiție. Potrivit Oliverei Voștinar, echipa masculină a societății „Veselia” participă la manifestarea de la Deta încă din anul 2012, iar, în urmă cu trei ani, acesteia i s-a alăturat și echipa feminină. „Daniela Marilena Dobeanu din Deta, împreună cu ansamblul său, a participat la Zilele Românilor din Glogoni, pe care le organizăm noi. Acolo, oaspeții au fost serviți cu specialitățile noastre, pe care le preparăm după rețetele bunicilor noastre. Încântați de aspectul și gustul acestora, ne-au invitat să participăm și noi la Deta. Amintim că organizatoarea principală a manifestării „Ceaunul și grătarul” din Deta este Dijana Božić. Anul acesta, echipa masculină a «Veseliei» a pregătit gulaș, bucătar-șef fiind Viorel Stoicu, alături de Dorel Stoicu, Cornelie Idvorian, Viorel Muțuli și Adrian Idvorian. Echipa feminină, formată din Anita Idvorian, Daniela Muțuli și Olivera Voștinar, a pregătit întorsură cu brânză, un alt preparat tradițional apreciat de participanți.

Pentru membrii «Veseliei», întâlnirea de la Deta a însemnat însă mult mai mult decât o simplă prezentare a gastronomiei locale. A fost un prilej de revedere cu oameni dragi din Timișoara, Deta, Ghilad și din alte localități, dar și de a cunoaște persoane noi, de a descoperi lucruri interesante, de a schimba rețete și de a pune la cale viitoare întâlniri.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN