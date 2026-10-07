Manifestarea tradițională „Gutuia și roadele toamnei”, ediția a 16-a

Evenimentul tradițional organizat de Asociația Femeilor „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla a avut loc sâmbătă, 3 octombrie, în sala de ceremonii a Bisericii Ortodoxe Române din Petrovasâla.

La eveniment au expus creații gastronomice și obiecte tradiționale următoarele asociații de femei: „Valea Teiului” din Coștei, „Satul Voievodului” din Voivodinț, „Boboacele” din Satu Nou, „Vredne ruke” din Panciova, „Žene Kozjaka” din Novi Kozjak, „Janošičanke” din Janošik, „Etno art Brakos” din Alibunar, „Karlovčanke” din Banatski Karlovac, „Pro Art” din Nicolinț, „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla și două asociații de femei din România: „Kruna” din cadrul „Kolo srpskih sestara” din Sânmartinul Sârbesc și Asociația Femeilor din Radimna, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin.

În numele organizatorului, cuvinte de salut au fost adresate de Victoria Secheșan, președinta Asociației Femeilor „Mâini harnice bănățene”, care a menționat că scopul acestei manifestări este acela de a promova cultura și tradițiile românești din Banat, produsele tradiționale de sezon și meșteșugurile populare. Totodată, această întâlnire reprezintă și un semn al prieteniei și al dragostei între comunitățile care conviețuiesc pe aceste meleaguri.

Cuvinte de sprijin a adresat Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, remarcând, printre altele, bucuria de a fi prezent la o astfel de manifestare închinată roadelor toamnei și obiceiurilor legate de acest anotimp. După cum a menționat, este îmbucurător faptul că și-au dat întâlnire la Petrovasâla femei din Banat și din România pentru a prezenta produse culinare dintre cele mai deosebite.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Ion MĂRGAN