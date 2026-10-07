Vasile Barbu din Uzdin, distins cu Premiul „Opera Omnia”

Festivalul s-a desfășurat în perioada 24–27 septembrie, la Sighetu Marmației și la Desești, și a reunit în jur de 50 de scriitori din România, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina și Serbia. Acest festival se numără printre cele mai vechi festivaluri de poezie din România. Programul festivalului s-a desfășurat în mai multe locații din Sighetu Marmației, și anume la Primărie, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” și Muzeul Maramureșean.

Centrul Multifuncțional al Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței a fost inaugurat cu această ocazie, iar în cadrul programului, cuvântul de deschidere a fost rostit de Ana Blandiana, președinta Fundației „Academia Civică”, scriitoare renumită și deținătoare a numeroase premii, titluri și distincții. O parte din programul festivalului, în cea de-a treia zi, s-a desfășurat la Desești, unde a avut loc o slujbă de pomenire la Biserica „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din comuna Desești, precum și întâlnirea literară Serile de Poezie „Nichita Stănescu” de la Desești.

În cadrul acestei întâlniri a fost acordat Marele Premiu al Serilor de Poezie „Nichita Stănescu”. Anul acesta, premiul a fost conferit poetului Nicolae Scheianu și i-a fost înmânat de Ana Blandiana. Scriitorul Vasile Barbu din Uzdin a luat parte pentru a treia oară la Festivalul de la Sighetu Marmației. Anul acesta, pentru prima dată, a fost premiat și a primit Premiul „Opera Omnia”, ca autor român din afara granițelor țării. Deținătorii acestui premiu pentru anul 2026 sunt și Nicolae Băciuț, redactor la revista „Vatra veche”, și Gheorghe Pârja, poet din Desești. În cadrul programului, Vasile Barbu s-a prezentat cu propriile poezii, dar și cu poezii ale actorului și poetului Horațiu Mălăele, traduse în limba sârbă și publicate anul acesta la Editura „Tibiscus” din Uzdin.

Vasile Barbu menționează că în cadrul programului au fost numeroase manifestări culturale, dintre care cea mai frumoasă a fost întâlnirea literară care a avut loc în subsolul Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, la lumina lumânărilor. Pentru Vasile Barbu, acest premiu are o valoare deosebită și pentru că vine în anul în care se împlinesc 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighet.

Articolul îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Stela NEDA BULIC