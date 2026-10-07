Clasamentul echipelor masculine de tenis de masă

La începutul competițiilor de tenis de masă, la categoria masculină în Divizia Banat se întrec echipele „Prof line” din Ecica, „Uzdin” din Uzdin, „Rapid” din Nicolinț, „Al Spin” din Alibunar, „Jedinstvo” din Vlaicovăț, „Unirea 1986” din Uzdin, „Roham 2” din Nova Crnja, „Banatul 2” din Sân Mihai și „Jedinstvo” din Kačarevo.

În acest sezon de toamnă se va juca, în total, nouă runde. La sfârșitul campionatului, echipa care s-a clasat pe primul loc în clasament va evolua la un nivel competițional mai înalt, adică în Divizia voivodineană de tenis de masă. Anul acesta va fi o competiție mult mai interesantă din cauză că toate echipele s-au întărit cu jucători tineri și talentați. În prima rundă care s-a desfășurat pe data de 26 și 27 septembrie 2026 s-au obținut rezultate diferite. Echipa „Uzdin” a jucat împotriva echipei „Banatul 2” din Sân-Mihai în sala de sport din Uzdin, jucătorii de la echipa Uzdin reușind să învingă cu rezultatul maxim de 4:0.

Peljto Emir-Valjan Valentin 3:0 (11:8,11:4,11:4), Pejić Ognjen-Valjan Vlad 3:0 (11:4, 11:7,11:5), Radojević Vasa-Sfera Mihai 3:0 (11:8,11:8,12:10), dublu format din Peljto Emir, Pujić Dušan-Valjan Vlad, Valjan Valentin 3:2 (11:9,8:11,7:11,11:3,11:5). Echipa „Rapid” din Nicolinț în calitate de gazdă a jucat cu echipa „Vršac” și a învins cu rezultatul de 4:0.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ