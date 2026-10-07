În data de 3 octombrie 2026, la Râtișor, s-a desfășurat cel de-al 14-lea turneu blitz „Vifor”, organizat de SK „Unirea” din Râtișor. Directorul turneului a fost Pau Voina, iar arbitrul a fost FA Stajić Petar.

La turneu au participat șahiști din mai multe localități, printre care Vârșeț, Nicolinț și Banatski Karlovac. La turneele organizate de SK „Unirea” Râtișor participă, de-a lungul timpului, și șahiști din România, ceea ce arată că aceste competiții sunt cunoscute și dincolo de graniță. Turneul s-a jucat după sistemul elvețian, în 9 runde. Fiecare jucător a avut la dispoziție câte 5 minute de gândire, fără bonus. La un astfel de turneu este nevoie de șah, atenție, dar și de puțin noroc.

Pau Voina, președintele Clubului de șah „Unirea” Râtișor, spune că organizarea acestor turnee a de venit o tradiție. Clubul încearcă, în fiecare lună, să organizeze câte un turneu, după posibilități. Pentru participanți au fost pregătite răcoritoare și dulciuri, iar pentru primele trei locuri au fost pregătite premii. Câștigătorul turneului a fost Rankov Petar, locul al doilea a fost ocupat de Nešić Vukadin, iar pe locul al treilea s-a clasat Panc Samuel. Pentru clubul „Unirea”, aceste turnee înseamnă mai mult decât o competiție. Este și o dorință de a păstra șahul viu la Râtișor și de a-l duce mai departe către generațiile care vin.

Anul viitor, clubul va împlini 40 de ani de la înființare. Pau Voina spune că, dacă situația financiară va permite, în luna iulie se dorește organizarea unui turneu mai mare, cu participarea a aproximativ 20 de echipe. Șahul are însă o istorie mult mai veche la Râtișor, unde se joacă încă din secolul al XIX-lea. Prin aceste turnee, cei de la „Unirea” încearcă să păstreze această tradiție și să o ducă mai departe.

Articolul îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Stefania ROCSA