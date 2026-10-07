Echipa „Banatul” din Sân-Mihai în Prima divizie națională de tenis de masă

După cum am informat în numărul trecut al săptămânalului nostru, a început noul sezon de tenis de masă. Campionatul de tenis de masă a Serbiei în Prima divizie națională în acest sezon competițional joacă și echipa „Banatul” din Sân-Mihai, categoria feminină.

Primele trei runde ale competiției s-au desfășurat în sala sportivă din Alibunar unde echipa „Banatul” din Sân-Mihai a întâlnit echipele „NS 2011” din Novi Sad, „Slavija 96” din Covăcița și echipa „Vršac” din Vârșeț. În formația echipei „Banatul” din Sân-Mihai au jucat jucătoarele Mengher Angela, Trifon Sara, Ušljebrka Jovana, Iorga Victoria, Stamenović Nevena. În prima rundă, echipa „Banatul” a jucat cu echipa „NS 2011” din Novi Sad, după un meci interesant rezultatul a fost de 4:1 în favoarea echipei din Novi Sad.

Mengher Angela-Stefanova Kalina 0:3(11:3,8:11,6:11), Trifon Sara- Milentijević Isidora 0:3 (5:11,2:11,10:12), Ušljebrka Jovna-Bukšić Danijela 2:3 (13:15,11:6,11:5,8:11,8:11), Mengher Angela-Milentijević Isidora 3:1 (9:11,11:7,11:2,12:10), Ušljebrka Jovana-Stefanova Kalina 0:3 (4:11,3:11,6:11). În runda a doua, echipa din Sân-Mihai s-a întâlnit cu echipa „Slavija 96” din Covăcița. Echipa „Banatul” a jucat mult mai bine și a reușit să învingă cu rezultatul de 4:1. În acest meci, jucătoarele din Sân-Mihai au fost mult mai superioare și au învins cu un rezultat de toată stima. Ilić Petra-Mengher Angela 0:3 (7:11,7:11,2:11), Motorojescu Alexandra-Iorga Victoria 0:3 (8:11,5:11,5:11), Stefanović Jelena- Stamenović Nevena 3:0(11:5,11:4,11:6), Ilić Petra-Iorga Victoria 1:3 (4:11,11:8,7:11,1:11), Stefanović Jelena-Mengher Angela 1:3 (11:5,6:11,8;11,10:12). În meciul trei, echipa „Banatul” a jucat împotriva echipei „Vršac” din Vârșeț. Din acest sezon, jucătoarea echipei „Rapid” din Nicolinț, Emili Miul joacă pentru echipa din Vârșeț.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ