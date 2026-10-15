Divorțul nu pune capăt tuturor obligațiilor

Există situații de viață în care, prin hotărâre judecătorească, puteți fi obligat să plătiți pensie de întreținere fostului partener. Mulți consideră că, prin hotărârea de divorț, încetează toate legăturile financiare cu fostul partener. Cu toate acestea, legislația familiei prevede situații în care, pe lângă copii, va trebui să asigurați și întreținerea fostului soț sau a fostei soții. În mentalitatea colectivă există convingerea: „Când divorțăm, ne-am încheiat toate socotelile”. În realitate, însă, viața și legea pot avea un alt scenariu. În timp ce majoritatea oamenilor cunosc obligația de întreținere a copiilor minori, situația în care unul dintre foștii soți trebuie să plătească lunar o sumă de bani celuilalt, chiar și după divorț, îi surprinde pe mulți. Acest drept este cunoscut în legislația noastră sub denumirea de întreținere a soțului. Scopul legii nu este de a „pedepsi” pe cineva pentru eșecul unei căsnicii și nici de a transforma fostul partener într-un pensionar pe cheltuiala celuilalt, ci de a oferi protecție socială persoanei care a rămas fără mijloacele de bază necesare traiului.

Cine are dreptul la întreținere după divorț?

Pentru ca fostul partener să poată obține în instanță dreptul la o pensie de întreținere lunară, trebuie îndeplinite simultan trei condiții esențiale: să nu dispună de suficiente mijloace pentru a se întreține – să nu aibă venituri, bunuri din care să poată trăi sau sprijin din partea familiei, să fie incapabil de muncă sau șomer – din cauza vârstei, a unei boli, a unei dizabilități ori a unor circumstanțe obiective care îl împiedică să își găsească un loc de muncă, celălalt fost soț să aibă posibilitatea de a-i asigura întreținerea – astfel încât, după plata acesteia, să nu îi fie pusă în pericol propria existență și să își poată îndeplini obligațiile față de copii.

Pe scurt, dacă fostul soț are probleme grave de sănătate, nu are un loc de muncă și nu dispune de mijloace minime de trai, iar celălalt realizează venituri stabile, instanța îl poate obliga pe acesta din urmă la plata unei pensii de întreținere.

Cât timp poate dura obligația de întreținere? Mitul „întreținerii pe viață”

Una dintre cele mai mari temeri ale persoanelor cărora li se solicită întreținerea este că aceasta reprezintă o obligație fără sfârșit. Este însă o concepție greșită. Legea prevede în mod expres că întreținerea fostului soț poate fi acordată pentru o perioadă de cel mult cinci ani de la data divorțului. Există și situații excepționale în care instanța poate prelungi această perioadă, de exemplu în cazul unei boli grave sau al unei stări de sănătate care împiedică persoana să muncească. Regula este însă că vorbim despre o soluție temporară, menită să reprezinte un sprijin până când persoana respectivă își poate redobândi independența financiară. De asemenea, obligația încetează automat în cazul în care: fostul soț care primește întreținerea se recăsătorește sau intră într-o uniune extraconjugală; fostul soț își găsește un loc de muncă sau dobândește bunuri din care se poate întreține singur; survine decesul oricăreia dintre părți. O întrebare pe care clienții mi-o adresează cel mai frecvent este: „Trebuie să plătesc întreținere dacă m-a înșelat sau m-a maltratat?”

Când poate instanța respinge cererea de întreținere?

Legea familiei prevede că un soț nu are dreptul la întreținere în cazul în care admiterea unei astfel de cereri ar reprezenta o vădită nedreptate pentru celălalt soț. Într-o asemenea situație, instanța poate respinge cererea. Prevederile referitoare la întreținerea soțului se aplică și în cazul partenerilor aflați într-o uniune extraconjugală. În practică, această situație poate viza cazuri în care căsătoria a avut o durată extrem de scurtă, persoana care solicită întreținerea a exercitat violență în familie, a avut un comportament deosebit de răuvoitor sau, din propria culpă, a ajuns în situația de a rămâne fără loc de muncă și fără mijloace de existență.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Mariana LĂPĂDAT,

avocat specializat în dreptul familiei și drept civil