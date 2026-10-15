ANASTASIA ARDELEAN DIN SATU NOU

În ultima perioadă, viața culturală de la Satu Nou pare să fi prins un nou contur, iar în mijlocul acestei animații artistice se află tot mai mulți tineri care descoperă frumusețea tradițiilor și aleg să le ducă mai departe. Fete și băieți pasionați de cântec și dans, de folclor și de valorile comunității se afirmă treptat pe scenele festivalurilor din Banat, demonstrând că zestrea culturală a satului are un viitor frumos.

Un loc aparte îl ocupă tinerele soliste vocale, care, prin voce, sensibilitate și dăruire, readuc în atenție cântecul popular românesc. În același timp, numărul mare de copii și adolescenți care frecventează departamentul de la Satu Nou al Școlii de Muzică „Jovan Bandur” din Panciova este o dovadă că dragostea pentru muzică se cultivă de la vârste fragedeToate acestea dau speranța că și în generațiile care vin vor exista tineri care să reprezinte și să promoveze cu mândrie tradiția și cultura românească.

Printre tinerii care se află la începutul unui frumos drum artistic se numără și Anastasia Ardelean, o adolescentă veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, optimistă și plină de energie, dar care, atunci când urcă pe scenă, dovedește seriozitate, sensibilitate și dragoste pentru cântec.

De mică a fost atrasă de lumea artistică. A început cu dansul, participând la activități și spectacole, iar treptat și-a descoperit pasiunea pentru cântecul popular. În urmă cu câțiva ani a început să se afirme și ca solistă vocală, iar aparițiile sale din ultimul timp arată că este o tânără interpretă care promite.

Anul acesta, Anastasia a putut fi admirată la două dintre cele mai importante manifestări dedicate folclorului românesc din Voivodina – la Marele Festival de Folclor și Muzică Românească de la Nicolinț și la ediția organizată la Glogoni a Festivalului de Folclor și Muzică Românească. Dacă la Nicolinț experiența scenică a fost una valoroasă, la Glogoni emoția a fost încununată și de un rezultat frumos: locul al II-lea în categoria soliștilor vocali.

„Am cântat și anul trecut la festivaluri și am decis să particip și anul acesta. M-am prezentat cu cântecele «Cânt cu suflet pentru suflet» și «Vreme e de iubit» și am reușit să obțin locul al II-lea în categoria soliștilor vocali, la ediția de la Glogoni. Am participat și la Marele Festival de la Nicolinț, dar nu am cucerit niciun premiu”, povestește Anastasia cu modestie.

Pentru ea, fiecare apariție pe scenă este, înainte de toate, o experiență și o lecție. A început să cânte încă de mică, la serbările școlare, apoi la manifestările culturale organizate în satul natal, după care au urmat festivalurile și tot mai multe întâlniri cu publicul. Dorința de a se perfecționa a determinat-o să urmeze, timp de trei luni, cursuri de canto cu cunoscuta solistă vocală de muzică populară Carmen Popovici Dumbravă, perioadă în care a învățat lucruri importante despre dicție, pronunție și tehnica interpretării.

Dar povestea artistică a Anastasiei nu începe și nu se termină cu muzica. Dansul a fost prima ei mare apropiere de folclor. A început la secția Departamentului pentru Artă și Cultură (DAC), unde a învățat pașii și frumusețea dansurilor românești, sub îndrumarea coregrafei Daniela Petrovici. Mai târziu, a continuat la Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora”, iar apoi s-a alăturat secției de dansuri a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou.

Astăzi, Anastasia face parte din primul ansamblu al acestei secții, unde activitatea este coordonată artistic și coregrafic de Marija Vukoslavčević. Și aici rezultatele nu au întârziat să apară. La ediția din acest an a Festivalului de Folclor și Muzică Românească, organizată în luna august la Glogoni, tinerii dansatori din Satu Nou au obținut locul I la categoria dansurilor stilizate, o performanță care confirmă seriozitatea și pasiunea cu care acești tineri se pregătesc.

Astfel, Anastasia crește frumos între cântec și dans, între tradiție și dorința de a descoperi mereu ceva nou.

Elevă în clasa a III-a la Școala Medie de Economie și Comerț „Dositej Obradović”, Anastasia privește deja spre viitor. Își dorește ca, după absolvire, să-și continue studiile în România, unde intenționează să urmeze studii de management sau economie. În același timp, muzica va rămâne, cu siguranță, o parte importantă a vieții sale. Iar planurile ei artistice nu se opresc aici: anul viitor ar vrea să încerce și muzica ușoară, o nouă provocare prin care să-și testeze posibilitățile și să descopere alte valențe ale propriei voci.

La Satu Nou crește, astfel, o generație de copii și adolescenți talentați, care învață să prețuiască ceea ce a primit de la cei dinaintea ei. Iar Anastasia Ardelean este una dintre tinerele care, prin cântec și dans, prin muncă și pasiune, contribuie la această frumoasă continuitate.

Poate că drumul ei artistic abia începe. Dar fiecare festival, fiecare cântec, fiecare pas de dans și fiecare aplauz adaugă o nouă filă unei povești care merită urmărită. Așadar, la Satu Nou tradiția are astăzi glasuri tinere, iar printre acestea se aude, tot mai limpede, și vocea Anastasiei.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN