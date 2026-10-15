La doar 12 ani, Mirela Miuță din Sân-Mihai se poate mândri cu un parcurs artistic impresionant. Îndrăgostită de muzică încă din primii ani ai copilăriei, Mirela își dedică timpul cântecului, poeziei, folclorului și tradițiilor românești, reușind să obțină numeroase premii și trofee la concursuri și festivaluri din Serbia și România.Elevă la şcoala elementară din Sân-Mihai, Mirela și-a descoperit de timpuriu pasiunea pentru muzică. De două ori pe lună merge la Timișoara pentru orele de canto, unde este îndrumată de profesoara Dragana Simionovici. Pregătirea sa muzicală este completată de studiul instrumentelor. A început să studieze pianul încă din clasa a III-a, alături de profesorul Maribel Ion Șoșdean, iar în prezent continuă pregătirea la orgă cu profesorul Cristian Mojic. Mirela este însă mai mult decât o tânără pasionată de muzică. Îi place foarte mult poezia, în special poezia recitată în grai bănățean, iar prin participările sale la concursuri contribuie la promovarea și păstrarea acestui important element al identității culturale românești.

Un an 2026 plin de succese



Anul 2026 a fost unul deosebit de bogat în participări și rezultate. Încă din luna ianuarie, Mirela a participat la Concursul Național de Interpretare Muzicală „Legendele Muzicii”, ediția a VIII-a, organizat de Colegiul Național Bănățean în parteneriat cu Asociația pentru Vorbirea Bănățană, unde, sub îndrumarea profesoarei Dragana Simionovici, a obținut Trofeul clasei.

În februarie, la Concursul Județean „Dor de graiu bănățan”, ediția a II-a, Mirela a obținut premiul I, fiind coordonată de Marinela Gătăianț și Dragana Simionovici. Tot în aceeași lună, la Festivalul Național „Viața cântecului”, desfășurat la București, a cucerit Trofeul festivalului pentru participare internațională.

Luna martie i-a adus alte rezultate importante. La Festivalul „Cântă pentru mama”, organizat cu ocazia zilei de 8 Martie, a obținut premiul I. A participat și la concursul de recitatori de la Alibunar, unde s-a calificat mai departe, la etapa zonală de la Cuvin. La Uzdin, în cadrul concursului de recitatori „Buna Vestire”, a prezentat o poezie în grai bănățean și a obținut premiul II, fiind îndrumată de Marinela Gătăianț. Tot în martie, la Festivalul-concurs interjudețean de muzică „In memoriam – Nicolae Pușcașu”, ediția a VI-a, Mirela a câștigat premiul I la secțiunea folclor, fiind îndrumată de profesoara Dragana Simionovici.

În aprilie, seria succeselor a continuat. La prima ediție a Concursului Internațional Online „Acorduri de primăvară”, secțiunea canto – muzică populară, Mirela a obținut premiul I. La Concursul Internațional „Arts Competition” de la Cluj-Napoca, secțiunea canto – muzică populară, ediția a VI-a, a primit premiul I de excelență. De asemenea, la Festivalul „Next Note Piano & Vocal Contest”, ediția I, organizat la Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, a obținut premiul I, cu 97 de puncte, coordonatoare fiindu-i profesoara Dragana Simionovici.

În luna mai, Mirela a participat la Festivalul „România” din Timișoara, al cărui director artistic a fost Mihai Trăistariu, și a cucerit Trofeul festivalului. Un moment important a fost și participarea la Festivalul copiilor „Dor de primăvară, dor de Eminescu”, desfășurat la Mesici și organizat de Asociația „Românii Independenți din Serbia” (RIS), în colaborare cu Asociația Femeilor „La gura de ogășel”, Școala Elementară „Olga Petrov Radișici” – departamentul din Mesici și Societatea Cultural-Artistică „Ion Creangă”. La acest eveniment, Mirela a obținut locul I la secțiunea poezie și locul II la secțiunea solist vocal, fiind coordonată de Dragana Simionovici, Marinela Gătăianț și Maribel Șoșdean.

În iunie, seria premiilor a continuat. La Concursul „Copilăria – tărâmul magic”, secțiunea canto popular, organizat de Asociația Cultural-Artistică „Portul din străbuni”, Mirela a obținut premiul I. Pe 6 iunie, la Concursul-Festival Internațional „Armonii Vocal-Instrumentale”, desfășurat la Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, a reușit o performanță deosebită, obținând premiul I cu punctaj maxim – 100 de puncte. Tot în iunie, la Concursul „International Arts Competition” – ediția de vară 2026, a primit premiul I de excelență, susținută de profesoara Dragana Simionovici.

Vara a adus noi provocări și noi trofee. Pe 4 iulie, la Festivalul Internațional „Joc Românesc” din Țerovița, Kučevo, Serbia, Mirela a participat la mai multe secțiuni. La concursul „Cea mai frumoasă fată” a primit titlul Miss Originalitate, la poezie a obținut locul I, iar în calitate de solistă vocală a câștigat locul III.

În luna august, la Concursul Internațional de Interpretare Vocală și Instrumentală „Muzica ne poate uni”, desfășurat la Pecica, județul Arad, Mirela a obținut din nou locul I. Cel mai recent succes a venit pe 23 august, la Festivalul Internațional al Graiului, Portului, Obiceiurilor și Cântecului Popular de la Revetiș, județul Arad, ediția a VII-a. Mirela a reușit să se remarce în mai multe domenii: la secțiunea poezie în grai bănățean a obținut Marele Premiu, la secțiunea Miss Țărăncuță – titlul Miss Eleganță, iar la secțiunea gastronomie a obținut locul II.

Dragostea pentru tradiție



Pe lângă toate aceste rezultate, Mirela a participat și la diverse concursuri de arte plastice și de creație literară, unde a obținut premii importante la desen și la scrierea poeziilor. Sunt doar o parte dintre distincțiile pe care le-a cucerit începând din acest an, însă ele conturează deja portretul unui copil talentat, perseverent și profund atașat de cultura și tradițiile sale.

La 12 ani, Mirela Miuță demonstrează că talentul și munca pot merge mână în mână. Prin vocea sa, prin poezie, prin graiul bănățean și prin dragostea pentru portul, cântecul și obiceiurile tradiționale, ea reușește să transforme fiecare apariție într-o formă de promovare a valorilor românești.

Într-o lume în continuă schimbare, în care tradițiile au nevoie de tineri care să le păstreze vii, Mirela este un exemplu frumos de copil care nu doar învață despre moștenirea culturală, ci o duce mai departe prin propriul talent.

Drumul artistic al Mirelei este abia la început, iar numărul mare de premii și trofee obținute în acest an arată că în spatele lor se află nu doar talent, ci și multă muncă, seriozitate și pasiune. Pentru Mirela, cântecul și tradiția au devenit un mod de a se exprima, iar vocea ei tânără poartă mai departe o parte din sufletul Banatului.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Magdalena LUKIĆ