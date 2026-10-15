Asociația Femeilor „Pro Art” din Nicolinț, la manifestarea „Gutuia și roadele toamnei” de la Petrovasâla, a obținut Premiul I pentru cele mai bune prăjituri pregătite după rețeta bunicii. Din câte am aflat, prăjiturile au fost pregătite de Lavinica Picioane.

După cum a menționat Aurica Gherga, vicepreședinta asociației, standul femeilor din Nicolinț a fost aranjat cu decorații și prăjituri cu fructe de toamnă, dar a fost împodobit și cu obiecte brodate: perne, catrințe țesute la război și păpuși îmbrăcate în port popular. Obiectele de artizanat au fost scoase din lada cu zestre a bunicii și au o vechime destul de mare, ceea ce demonstrează faptul că femeile din Nicolinț păstrează cu sfințenie tot ce au moștenit de la bunicile lor, iar această dragoste față de portul și tradițiile strămoșești o transmit generațiilor viitoare.

De la Sânmartinul Sârbesc, România, au venit reprezentantele Asociației Femeilor „Kruna”. Pe standul lor au fost expuse prăjituri cu fructe de toamnă. Acestea, fiind pufoase și fragede, umplu casa cu parfumul nostalgic al bucătăriei de la țară. Secretul gospodinelor constă în folosirea ingredientelor de sezon: mere dulci-acrișoare, prune brumate, pere zemoase, gutui parfumate și nuci proaspăt sparte. Datorită aranjării cu gust a standului, împodobit cu fructe de toamnă și cu prăjituri de tot felul, juriul a declarat standul lor cel mai frumos. Bucuria femeilor de la Asociația „Kruna” a fost nespus de mare, iar acestea au promis că vor fi prezente și la anul cu noi surprize.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Silvia MĂRGAN