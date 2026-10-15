SERBIA ȘI KAZAHSTANUL PE UN DRUM DIGITAL COMUN

ASTANA – În capitala Kazahstanului a avut loc forumul tehnologic internațional „Inteligența Artificială și Podul Digital 2026” (AI & Digital Bridge 2026), dedicat dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, construirii unei infrastructuri moderne și consolidării securității digitale.

Evenimentul, care s-a desfășurat între 1 și 3 octombrie, a reunit peste 150 de ingineri de top, investitori, antreprenori și înalți oficiali guvernamentali din întreaga lume, în timp ce prin sălile de expoziție și spațiile de conferințe au trecut peste 20.000 de vizitatori din peste o sută de țări. O atenție deosebită a atras competiția internațională de startup-uri, cu un fond de premii de 100.000 de dolari, care a adunat cele mai promițătoare echipe tinere din întreaga regiune a Asiei Centrale. În centrul atenției s-a aflat o analiză cuprinzătoare a tendințelor din domeniul inteligenței artificiale și al economiei digitale, care modelează viitorul economiei mondiale. Forumul a fost deschis de președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, care a prezentat viziunea națională de digitalizare accelerată și a transmis că lumea intră într-o nouă etapă în care inteligența artificială trebuie să fie în slujba omului, și nu invers. El a subliniat că țara sa valorifică de mult timp oportunitățile oferite de poziția sa geografică între Europa și Asia, dar că, în condițiile în care conflictele globale perturbă aprovizionarea cu energie și rutele comerciale, Astana urmărește să își transforme resursele energetice uriașe și experiența industrială într-un avantaj cheie în era inteligenței artificiale. Vorbind despre condițiile instituționale pentru atragerea de capital, liderul Kazahstanului a punctat că reglementarea normativă excesivă poartă riscul de a frâna inovația, atragând astfel atenția, într-un mod subtil, asupra diferențelor de abordare față de cadrul de reglementare mult mai strict al Uniunii Europene. În opinia sa, statele nu trebuie să supraîncarce activitatea din domeniul inteligenței artificiale cu reglementări într-o asemenea măsură încât echipele prospective, tehnologiile și capitalul să înceapă să migreze către alte zone.

S-a subliniat în mod deosebit faptul că Kazahstanul a declarat anul 2026 drept Anul Digitalizării și Inteligenței Artificiale, stabilind astfel dezvoltarea și aplicarea acestor tehnologii printre cele mai înalte priorități naționale. Acest forum a fost, totodată, evenimentul central al manifestării „Luna Inteligenței Artificiale”, organizată în întreaga țară în cadrul Anului oficial al Digitalizării. Astfel de reuniuni reprezintă o oportunitate valoroasă pentru schimbul de cunoștințe cu vizionarii care creează tehnologiile viitorului, dar și pentru stabilirea de colaborări directe cu companii de top, experți și investitori la nivel mondial.

Spre deosebire de anii precedenți, când dezbaterile se purtau în jurul posibilităților modelelor de limbaj și ale chat-boților, la Astana s-a discutat în acest an, pe parcursul celor trei zile, despre puterea de calcul, capacitățile energetice, capital și reglementări. Participanții la forum au fost de acord că una dintre principalele provocări pentru dezvoltarea globală a inteligenței artificiale este cantitatea uriașă de energie necesară pentru alimentarea și răcirea centrelor masive de date (data centers). Tocmai în acest sens Kazahstanul își vede oportunitatea: datorită capacităților energetice semnificative, teritoriului vast și climatului stabil din anumite regiuni, țara se poziționează ca o locație ideală pentru construirea de centre de date eficiente din punct de vedere energetic, în paralel cu dezvoltarea proiectelor de energie verde. În plus, Kazahstanul intenționează să își folosească rolul pe „Coridorul Mijlociu” (ruta de transport transeurasiatică) pentru a-și extinde statutul de nod logistic de la logistica fizică la transmiterea de date digitale între Est și Vest.

Printre vorbitori a existat un interes major pentru intervenția lui Rev Lebaredian, vicepreședinte al companiei Nvidia, care a explicat că intrăm într-o eră a „inteligenței artificiale fizice”. Este vorba despre o tehnologie în care algoritmii inteligenți părăsesc spațiul virtual și preiau controlul asupra roboților, vehiculelor autonome și liniilor de producție din fabrici, mai întâi testate prin intermediul gemenilor lor digitali. Despre cealaltă fațetă a monedei, securitatea și riscurile de abuz, a vorbit fostul cancelar austriac Sebastian Kurz, în prezent lider al companiei Dream. El a avertizat că creșterea bruscă a utilizării noilor tehnologii aduce pericole grave de atacuri cibernetice, fraude digitale avansate și conținuturi video contrafăcute (deepfake), motiv pentru care statele trebuie să își construiască rapid noi sisteme de protecție a infrastructurii critice. Președintele și directorul executiv al gigantului de investiții General Atlantic, William Bill Ford, le-a oferit participanților o perspectivă asupra direcțiilor în care fondurile globale direcționează astăzi miliarde de dolari. Directorul bursei crypto Kraken, David Ripley, a vorbit despre fuziunea dintre inteligența artificială și tehnologiile blockchain în finanțe, în timp ce inginerul și antreprenorul Greg Wyler, fondatorul companiei E-Space, a explicat sugestiv cum viitoarea rețea digitală se mută tot mai mult în spațiu, sub formă de sateliți pe orbita joasă a Pământului.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ