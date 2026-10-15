PREZENTAREA VOLUMULUI „ROMÂNII DIN ZRENIANIN” DE DR. MIRCEA MĂRAN

În sala festivă a Școlii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț a fost lansat volumul „Românii din Zrenianin-Becicherecul Mare” semnat de dr. Mircea Măran. Acest eveniment a avut loc pe data de 9 octombrie, în prezența unui public numeros format din profesori și studenți ai acestei instituției de învățământ. La începutul evenimentului, dr. Ljiljana Kelemen Milojević a rostit cuvântul de salut și a prezentat participanții la acest eveniment cultural. Doru Todor Ursu, directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina a salutat pe cei prezenți și a menționat că de a lungul anilor s-au scris foarte multe cărți când este vorba despre minoritatea română care au fost editate la Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, în special monografii. Și de această dată, la editura Institutului s-a editat volumul „Românii din Zrenianin-Becicherecul Mare”, semnat de dr. Mircea Măran cu care există o colaborare încă la de înființarea Institutului. El a subliniat că acest volum este o carte foarte importantă pentru românii din Voivodina. Doru Todor Ursu a informat pe cei prezenți despre activitățile și istoriatul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina.



Despre istoriatul Banatului și venirea românilor în Banat a vorbit cu cuvinte alese prof. Neven Daničić. Domnul Daniel Bala, ministrul consilier la Consulatul General al României la Vârșeț și-a exprimat bucuria de-a participa la o prezentare de carte cu totul deosebită care încheie o serie de monografii dedicate românilor din Voivodina. L-a felicitat pe dr. Mircea Măran pentru nouă realizare științifică în cariera sa și cartea care reprezintă un omagiu adus înaintașilor comunității românești. El a menționat că a avut ocazia să răsfoiască volumul care are un conținut bogat și foarte interesant. Prof. univ. dr. Grozdanka Gojkov a subliniat că această carte care are o valoare foarte mare ar trebui să se traducă și în limba sârbă din cauză că relațiile foarte bune și coexistența între cele două popoare, român și cel sârb au fost întotdeauna la cel mai înalt nivel. Ea a menționat că întotdeauna poporul românii a ajutat poporul sârb și că își amintește de perioada când pe vremea embargoului a fost invitată în România la un simpozion științific împreună cu Ileana Magda, Ion Dejan. Trăilă Spăriosu și că au fost foarte frumos primiți și la Timișoara și la București. Această carte este o carte foarte importantă care vorbește despre istoria, rădăcinile și activitățile unei minorități, aceasta fiind singura modalitate pentru a cunoaște un popor.

Despre carte a vorbit recenzentul cărții, dr. Traian Căcina care a explicat că volumul „Românii din Zrenianin” este o lucrare extraordinară din cauză că încheie un ciclu de monografii a românilor din localitățile urbane. Cartea este foarte detaliată și cititorii vor fi surprinși de multitudinea detaliilor care sunt menționate. Autorul cărții, în primul rând, vorbește despre situația istorică generală a Becicherecului Mare care din 1946 poartă numele de Zrenianin și despre evoluția comunității românești și cei care au lăsat în urmă o viață și activitatea publică. În continuare, autorul prezintă foarte bine mediul asociativ și modul de organizare a românilor din Zrenianin, fie că este vorba despre asociația „Astra” sau influențele și implicarea politică a românilor din Zrenianin, precum mai târziu și Societatea de Limba Română, rolul lui Radu Flora, dar, un capitol important este și monografia persoanelor care le-a considerat interesante pentru istoria orașului Zrenianin. Dr. Traian Căcina a subliniat că în această carte este menționat și un lucru foarte important, adică învățământul în limba română care a existat într-o perioadă de timp în Zrenianin.

La sfârșit, s-a adresat dr. Mircea Măran, autorul volumului „Românii din Zrenianin”. A adresat cuvinte de mulțumire Institutului pentru editarea acestei cărți și lui dr. Traian Căcina care a fost unul dintre recenzenți dar și tuturor persoanelor care au ajutat cu informații utile pentru a se putea întocmi acest volum. El a considerat că trebuie să se încheie seria de monografii a românilor din Voivodina prin întocmirea acestui volum din cauză că mai întâi Grigor Popi a fost autorul cărții despre românii din Biserica Albă, în colaborare cu dr. Valentin Mic și Ilie Baba s-a realizat cartea „Românii din Panciova” și împreună cu dr. Eugen Cinci și dr. Eufrozina Greoneanț s-a realizat volumul „Românii din Vârșeț”, urmând să scrie despre românii din Zrenianin. El a explicat că prin munca la acest volum a descoperit multe lucruri interesante despre minoritatea română. Primele documente atestate despre românii în orașul Zrenianin sunt din timpul îndelungat încă din secolul al XVI-lea dar, mai multe se găsesc din secolul al XVIII-lea când a avut loc colonizarea românilor în acest oraș care se poate vedea din conscripțiile Parohiei Ortodoxe din Zrenianin, conscripțiile autorităților civice, se află multe nume și pronume care este dovadă că este vorba despre o populație românească care a trăi în acest oraș încă din timpul colonizării. El a menționat că în carte a scris și despre câteva personalități deosebit de interesante care au trăit, despre cunoscuți avocați, juriști și profesori dar a încercat să prezinte și o personalitate cu o identitate dublă, pe cunoscutul pictor bănățean Constantin Daniel despre care încă se poartă discuții în istoriografia română și sârbă referitor la apartenența lui. Același lucru se spune și despre Emil Gavrilov. Becicherecul Mare a fost și un centru important, în perioada 1950 – 1960 a funcționat Școala de Pedagogie unde s-au format cadre didactice dar și un liceu cu secția în limba română. Zrenianinul a fost și centrul Societății de Limba Română în frunte cu prof. univ. dr. Radu Flora. De multe ori, la Zrenianin, s-au desfășurat simpozioane sârbo-române și multe altele. Astăzi la Zrenianin se află Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ