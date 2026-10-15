PREZENTAREA A DOUĂ CĂRȚI ALE AUTORULUI SLAVOLJUB GACOVIĆ

Despre modul în care românii/valahii din estul Serbiei percep lumea în care pleacă sufletul după moarte au scris numeroși autori, însă, potrivit dr. Slavoljub Gacović, niciunul dintre aceștia nu cunoștea limba română și nu a abordat această temă la fel de detaliat ca el. În opinia sa, necunoașterea limbii române și tratarea insuficient de detaliată a subiectului au dus la consemnarea eronată a unor informații. Gacović cunoaște limba română și a cercetat această temă timp de mulți ani.



Gacović abordează acest subiect în cărțile sale „Calea spre lumină” și „La răscrucea a două lu-mi”, care au fost prezentate publicului din Novi Sad pe 7 octombrie, la Biblioteca Municipală. Cărțile au fost publicate de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, cu sediul în Zre-nianin. La eveniment au luat cuvântul directorul interimar al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Todor Ursu, recenzenta celor două volume, prof. univ. dr. Virginia Popovici, Na-talija Matijašević și autorul, Slavoljub Gacović.

Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Municipală din Novi Sad, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Zrenianin) și Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Filosofie din Novi Sad. Aceasta a fost prima colaborare dintre Biblioteca Municipală și Insti-tutul de Cultură al Românilor din Voivodina.

Todor Ursu și-a exprimat bucuria față de această primă colaborare dintre Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Biblioteca Municipală. Institutul a fost înființat în anul 2008, la inițiativa Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Instituția organizează con-ferințe științifice, lansări de carte și simpozioane, iar activitatea sa principală constă în des-fășurarea cercetărilor de teren în cadrul comunităților românești din întregul spațiu al fostei Iugoslavii.

Institutul are și propria editură, înființată în anul 2009, în cadrul căreia au apărut până în prezent aproape 300 de titluri. Anual sunt publicate aproximativ 10-15 volume, ceea ce re-prezintă o realizare demnă de apreciat. Aceasta este a doua colaborare dintre Institut și profesorul Gacović. Todor Ursu a declarat că se bucură de faptul că fondul editorial al Insti-tutului s-a îmbogățit cu aceste volume. Potrivit lui Todor Ursu, există și planuri pentru contin-uarea colaborării cu profesorul Gacović. Acesta a propus publicarea altor cărți, însă proiectele respective urmează să fie realizate anul viitor.

Recenzenta celor două cărți, prof. univ. dr. Virginia Popovici, a dat citire recenziilor sale: „Lu-crarea «Calea spre lumină. Cultul vieții de apoi la românii din estul Serbiei și din regiunea Vidin din Bulgaria» își dezvăluie încă din primele pagini unul dintre meritele sale esențiale: extraordinara bogăție a materialului de teren, cules cu răbdare, migală și respect față de co-munitățile investigate. Prin varietatea textelor rituale, prin analiza filologică și prin contextu-alizarea mitologică și etnosemantică, autorul pune în circulație o arhivă de valoare inestimabilă pentru înțelegerea spiritualității românești/vlahe din sud-estul Europei. Ceea ce impresionează nu este doar repertorierea fidelă a tradițiilor, ci și capacitatea autorului, cunoscutului etnolog dr. Slavoljub Gacović, de a le interpreta în lumina unei mitologii locale profunde, în care se împletesc simboluri precreștine, influențe balcanice și elemente creștine.

Cel de-al doilea volum al monumentalei lucrări semnate de dr. Slavoljub Gacović, intitulat «La răscrucea a două lumi: Cultul vieții de apoi la românii (vlahii) din Serbia de Răsărit și regiunea Vidin din Bulgaria», reprezintă una dintre cele mai consistente contribuții recente la studiul culturii tradiționale a românilor timoceni. Concepută inițial ca o singură carte, cercetarea s-a extins considerabil datorită bogăției materialului etnografic adunat de-a lungul mai multor de-cenii.”

Natalija Matijašević a citit textul despre cartea „La răscrucea a două lumi”, semnat de Silvija Dijana Šolkotović, doctor în antropologie: „În acest studiu, autorul continuă sinteza interpre-tativă, matură din punct de vedere metodologic, a unei activități de cercetare de teren și de arhivă desfășurate de-a lungul mai multor decenii, consacrate practicilor funerare și postume ale românilor/vlahilor din estul Serbiei și ale comunităților înrudite din regiunea Vidinului, în Bulgaria. Autorul dezvoltă o abordare comparativă, fundamentată teoretic și caracterizată printr-o perspectivă critică asupra sistemului ritual, plasându-l în cadrul antropologiei morții, al studiilor ritualului și al istoriei religiilor.”

Autorul le-a mulțumit tuturor celor prezenți, iar în continuarea serii a răspuns la întrebările pub-licului.

Acesta a vorbit despre diferența dintre termenii „vlah” și „român”, explicând că termenul „vlah” este un exonim, în timp ce membrii comunității se autodesemnează drept români. De asemenea, a discutat despre reacțiile celor care se identifică drept valahi la tezele sale potrivit cărora valahii și românii aparțin aceleiași comunități.

Autorul a vorbit și despre procesul de cercetare și despre munca depusă pentru realizarea celor două cărți. A început să culeagă informații în anul 1984. Cercetarea preliminară a durat aproximativ trei ani, după care a elaborat un chestionar pe baza informațiilor acumulate și abia apoi a început cercetarea propriu-zisă. Dr. Gacović a prezentat și rezultatele cercetărilor, pre-cum și materialele documentare incluse în cele două volume.

Dr. Slavoljub Gacović a absolvit studiile de licență în istorie și arheologie la Universitatea din Zadar, a obținut titlul de magistru la Zagreb și titlul de doctor la București. Este autorul a zeci de studii și a peste 30 de volume monografice din domeniile etnologiei, sociolingvisticii și istoriei.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Danijela BAKIĆ SCUMPIA