Două generații unite prin cântec

La ediția din acest an a Festivalului de Folclor și Muzică Românească, desfășurat la Glogoni, publicul a avut parte de un moment emoționant și aparte. În cadrul programului inaugural pregătit de gazde, două reprezentante ale localității, Silvana Zagorac și Victoria

Stoicu, au urcat pentru prima dată împreună pe scena festivalului, în calitate de soliste vocale. În programul inaugural, au cântat mai întâi alături de grupul vocal al SCA „Veselia” din Glogoni, iar apoi au interpretat în duet cântecele „În Banat la mine acasă” și „M-o făcut mama așa”, demonstrând că dragostea pentru cântecul popular poate apropia generații diferite.

Pentru Silvana Zagorac, învățătoare la școala elementară din Glogoni, urcarea pe scena festivalului a fost o experiență deosebită. „Pentru prima dată am urcat pe scena festivalului. Pentru mine, cântatul înseamnă iubire, relaxare. Întotdeauna când ascult muzica noastră populară, mă simt mai bine. Este o pasiune a mea. Îmi place să cânt pe scenă și sper că încă pot”, mărturisește Silvana. De 27 de ani este învățătoare la școala din Glogoni și vorbește cu multă căldură despre profesia sa. „Munca cu copiii este ușoară. Ei sunt sufletele cele mai pure și trebuie să li te dedici.

Ca în toate în viață, dacă există iubire, pasiune, atunci există și voință și succese”, spune ea. Deși și-a făcut școlarizarea în limba sârbă și nu a crescut de mică în apropierea folclorului românesc, pasiunea pentru acesta a apărut treptat. Un rol important l-a avut Orchestra „Veselia” din Glogoni, alături de care a participat la câteva manifestări.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN