ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR MARCATĂ LA FACULTATEA DE FILOSOFIE DIN NOVI SAD

Limbile ne îmbogățesc, iar în cinstea lor, la Facultatea de Filosofie din Novi Sad a fost marcată, pe 25 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor. În fața Facultății de Filosofie au fost prezentate cele 20 de limbi care se învață la această facultate. Studenții pot studia un număr mare de limbi ca prima limbă, precum și multe alte limbi pot fi studiate ca limbi străine opționale. Cursurile sunt disponibile și pentru cetățeni, pentru următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, japoneză, rusă, persană, română, ruteană, slovacă, greacă, turcă și portugheză.

Limbile ne îmbogățesc, iar în cinstea lor, la Facultatea de Filosofie din Novi Sad a fost marcată, pe 25 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor. În fața Facultății de Filosofie au fost prezentate cele 20 de limbi care se învață la această facultate. Studenții pot studia un număr mare de limbi ca prima limbă, precum și multe alte limbi pot fi studiate ca limbi străine opționale. Cursurile sunt disponibile și pentru cetățeni, pentru următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, japoneză, rusă, persană, română, ruteană, slovacă, greacă, turcă și portugheză.

Reprezentanții Facultății de Filosofie speră ca în fiecare an să poată introduce cel puțin o limbă nouă. Astfel, a fost anunțată introducerea limbii ucrainene, pe care o vor putea învăța toți cei interesați. De asemenea, începând din acest an universitar, în colaborare cu Centrul Cultural Iranian, vor fi organizate din nou cursuri de limba persană.

„Mi-aș dori ca toți cei interesați să învețe o limbă străină să facă acest lucru, fie la noi, fie la o altă școală de limbi străine, pentru că limbile ne îmbogățesc atât ca indivizi, cât și ca societate”, a declarat Tomislav Bukatarević, de la Centrul de Limbi al Facultății de Filosofie.

Prețurile cursurilor de limbi pentru cetățeni variază de la o limbă la alta și depind de faptul dacă este vorba despre un curs sponsorizat de un institut străin sau despre un curs organizat integral de Facultatea de Filosofie. Există, însă, posibilitatea plății în rate lunare. De asemenea, toți studenții și angajații Universității beneficiază de reducerile maxime disponibile, în timp ce ceilalți cetățeni pot beneficia de reduceri în diferite condiții, care pot fi consultate pe site-ul Facultății.

La Departamentul de Limba și Literatura Română, viitorii candidați care se vor înscrie în luna iunie vor avea posibilitatea să aleagă limba română împreună cu o altă limbă romanică, și anume limba spaniolă sau limba italiană. La absolvirea facultății, aceștia vor obține o diplomă dublă, ceea ce înseamnă că vor putea fi profesori atât de limba română, cât și de limba italiană sau spaniolă.

Pe de altă parte, studenții înscriși la Departamentul de Limba și Literatura Română, la studiile de licență, pot depune o cerere pentru o bursă Erasmus și pot pleca în străinătate pentru a studia un semestru sau două, la orice nivel de studii: licență, masterat sau doctorat.

De asemenea, Departamentul de Limba și Literatura Română poate oferi burse pentru școlile de vară din România. În cazul școlilor de vară, universitățile din România oferă anumite burse, așa cum s-a întâmplat anul trecut la Universitatea din București. Prin intermediul Ambasadei au fost trimiși, în ultimii ani, mai mulți studenți în România. Astfel, există posibilități de obținere a burselor.

„Pe de altă parte, aici ei pot să învețe și foarte multe tehnologii noi în procesul de învățare, pentru că atunci când va veni o nouă acreditare, anul viitor sau peste doi ani, sperăm să ajungă și robotul la noi la facultate. Facultatea a realizat achiziția publică pentru un robot umanoid, care va avea posibilitatea să facă exerciții de limbă împreună cu studenții noștri. Astfel, acesta este viitorul Departamentului nostru”, a declarat șefa Departamentului de Limba și Literatura Română, dr. Virginia Popovici.

Studenții care încep să învețe limba română de la zero vor ajunge, în patru ani, la nivelul B2. Eventual, dacă un student este foarte bun, poate ajunge chiar și la nivelul C1.

Experiența a arătat că studenții sunt la fel de interesați de limba italiană și de limba spaniolă. Anul acesta, la studiile de limba română s-au înscris doi studenți străini. În anii trecuți au venit studenți din Rusia, iar anul acesta din România. Toți au ales să studieze și limba italiană.

Limba română poate fi aleasă și de studenții altor departamente, ca limbă străină. Aceștia pot opta și pentru una dintre limbile internaționale, precum engleza, spaniola, italiana, franceza și altele. Facultatea de Filosofie le oferă studenților și posibilitatea de a învăța limbile minorităților naționale din Voivodina, astfel că, pe lângă română și slovacă, pot studia maghiara și ruteana ca limbi străine.

La Facultate se organizează și cursuri de limba română pentru cetățeni, însă nu în cadrul Departamentului, ci în cadrul Centrului de Limbi. Acolo, în fiecare an există câțiva studenți care învață limba română. Aceștia sunt, în general, cercetători sau persoane care doresc să-și continue studiile doctorale în România ori să se angajeze în România.

La eveniment a fost prezent și Centrul Cultural Iranian, care a prezentat limba persană și a pregătit câteva cărți pentru elevi, pentru ca aceștia să se familiarizeze cu limba persană, care va putea fi din nou studiată, începând din acest an, la Facultatea de Filosofie din Novi Sad. După cum aflăm de la Mir Razavi, de la Centrul Cultural al Ambasadei Republicii Islamică Iran, cursurile vor fi accesibile tuturor cetățenilor, iar participarea va fi gratuită pentru toți cei interesați. Cursurile se vor desfășura în weekend, câte două ore.

Anul acesta va fi doar primul nivel. În mod normal, limba persană se studiază la această instituție de învățământ, la Centrul Cultural din Belgrad, unde există patru niveluri, pe parcursul a patru ani. Cei care încep astăzi să învețe limba persană au nevoie de patru ani pentru a o stăpâni. Au existat și persoane care au finalizat cele patru niveluri în doi ani și apoi au continuat studiul intensiv. La Novi Sad vor fi, de asemenea, patru ani pentru cele patru niveluri, însă în fiecare an se va adăuga câte un nivel, până când se va ajunge la nivelul patru.

Studiile de Limba și Literatura Sârbă nu atrag, din păcate, în fiecare an un număr mare de studenți. În 2024 s-au înscris aproximativ 35 de studenți, iar anul trecut numărul acestora a fost și mai mic.

Limba sârbă poate fi studiată la Facultatea de Filosofie și ca limbă străină, fie pe parcursul întregului an universitar, fie în timpul verii, în cadrul școlilor de vară de limba sârbă organizate pentru străini. Limba sârbă ca limbă străină este predată atât studenților străini, cât și cetățenilor care plătesc pentru acest curs.

De la Mihail Dragoljub Ignjatović am aflat că admiterea la studiile de Limba și Literatura Sârbă nu este dificilă și că există două specializări distincte: Limba și Literatura Sârbă, unde accentul este pus pe studiul limbii, și Literatura Sârbă și Limba, unde se studiază mai mult literatura.

Studiile de Limba și Literatura Ruteană se desfășoară la Facultatea de Filosofie încă din anii ‚80 ai secolului trecut și sunt unice în lume, deoarece nicăieri limba ruteană nu este studiată ca limbă maternă. La Catedra de Limba și Literatura Ruteană există studenți la toate nivelurile de studii: licență, masterat și doctorat. Reprezentanții catedrei subliniază că sunt cu adevărat mândri de faptul că au studenți și persoane interesate de limba lor.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Danijela BAKIĆ SCUMPIA