Drumul din Suedia spre Mărghita

În Suedia avea un loc de muncă pe care oricine și l-ar fi dorit și de care se bucura, însă aici, la Mărghita, lăsase tot ce era mai important, așa cum spune el: „Acasă este acolo unde sunt sufletul și inima.” Astfel, Dimitrie Păsulă locuiește și lucrează astăzi în satul său natal, Mărghita, împreună cu soția sa, Viorica.

Are doi fii: Ionel, medic reumatolog, și Gini, care se ocupă cu proiectarea de mașini și robotică și care trăiește și lucrează în Suedia. Fiecare dintre cei doi fii are câte doi copii, astfel că Dimitrie are patru nepoți și trei strănepoți – o fetiță și gemeni –, aducând astfel, după trei generații, o descendentă de gen feminin în familie.

Dimitrie are și un frate cu o familie numeroasă, însă, spre deosebire de el, fratele său are ca urmași trei nepoate și trei strănepoate.

Dimitrie și-a petrecut întreaga carieră profesională lucrând în străinătate. Prima dată a plecat în Suedia în 1969, cu un contract de probă. Din anul următor a început să trăiască și să muncească acolo, iar primul său loc de muncă a fost într-o turnătorie, mai exact la o presă pneumatică de mare putere, folosită pentru prelucrarea fierului. A lucrat acolo timp de trei ani, apoi doi ani într-o altă fabrică, în secția de producție a aparatelor de sudură.

Ulterior, a început să lucreze la celebra fabrică de automobile „Volvo”, unde spune că a avut un loc de muncă foarte bun, lucrând opt ore pe zi ca șofer de testare – post la care și-a încheiat activitatea profesională și din care s-a pensionat.

Pe timpul cât a lucrat la „Volvo”, Dimitrie a avut mult timp liber, pe care l-a folosit pentru a-și ajuta fratele care trăia și muncea în America. Ori de câte ori avea concediu, venea mai întâi acasă, apoi petrecea restul timpului în SUA, sprijinindu-l pe fratele său. În total, a fost de 14 ori în America. Uneori stătea câte două luni fără întrerupere, deoarece fratele său mai mare avea acolo o fabrică de textile.

Din cauza volumului mare de muncă, fratele său a deschis în Pennsylvania (SUA) o fabrică de țesături și textile cu peste 200 de angajați, care a funcționat timp de trei ani. În tot acest timp, Dimitrie l-a ajutat, lucrând inclusiv sâmbăta și duminica. Nu și-a încasat imediat banii pentru orele suplimentare, ci îi acumula și îi transforma ulterior în economii – spune el.

După pensionare, Dimitrie s-a întors din Suedia la Mărghita și a continuat cu diverse activități, dedicându-se totodată și vieții spirituale. De aproximativ 15 ani face parte din comitetul bisericesc, iar preotul i-a propus ulterior să devină și președintele acestuia — propunere pe care, inițial, a refuzat-o. Motivul a fost că, în perioada în care a locuit în Suedia, mergea la biserică doar ocazional.

Liviu BULIC

