Moscopole, orașul aromân care vorbește în limba trecutului

Dacă drumul vă poartă în sud-estul Albaniei, există locuri pe care trebuie neapărat să le vizitați, iar Moscopole este unul dintre ele. Orașul, cunoscut pe indicatoare sub denumirea Voskopoje, are o istorie ce începe încă din secolul al XIII-lea, dar perioada sa de glorie datează din secolul al XVIII-lea, când a numărat până la 50.000 de locuitori, meșteșugari, comercianți și artizani talentați.

Deși situat într-o zonă greu accesibilă, Moscopole a reușit să se dezvolte datorită ingeniozității locuitorilor săi, care au transformat izolarea geografică într-un avantaj defensiv. Orașul avea un sistem ingenios de distribuire a laptelui, bănci, instituții de învățământ și chiar una dintre primele tipografii de pe Balcani. La apogeu, existau 72 de biserici, astăzi doar câteva fiind conservate.

Moscopole a fost locuit de aromâni, populație romanizată, cu care comunicăm astăzi prin limba română, deși tinerii o uită treptat. Cu toate acestea, vizitatorii încă mai pot descoperi zâmbete și dialoguri în „bună ziua”, dovadă a păstrării unei identități lingvistice vii.

Intrarea în oraș te întâmpină cu oameni prietenoși care indică drumurile spre vechile mănăstiri. Drumul pietruit strălucește în soare, purtând urmele secolelor de folosire. Unele biserici, în ciuda ușilor închise, se deschid pentru vizitatori, oferind priveliști ale frescelor vechi, afectate de trecerea timpului, dar în curs de restaurare prin fonduri europene. Astfel, patrimoniul cultural este păstrat, iar natura rămâne neatinsă.

Pe lângă frumusețea mănăstirilor, Moscopole încântă cu peisaje care par să oprească timpul. Trecerea pe poduri vechi, pășunile verzi și urcușul spre noi complexe monahale creează o experiență autentică, în care prezentul se intersectează cu istoria.

Jasmina GLIŞICI

