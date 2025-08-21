Kahramanmaraș, capitala provinciei cu același nume, a purtat numele Maraș până în 1973 când, prin decizia autorităților locale, și-a schimbat denumirea în cinstea războinicilor (,,kahraman”, în turcă, înseamnă ,,erou”) și în amintirea bătăliei dintre mongoli și mameluci, purtate în secolul al XIII-lea pe câmpurile din apropiere. De-a lungul istoriei sale îndelungate și bogate, acest loc a fost cunoscut pentru zăcămintele de aur, iar astăzi atrage vizitatori prin natura sa unică și bine conservată, monumentele culturale, mâncarea excelentă, ospitalitatea localnicilor și clima blândă din timpul iernii.

Indiferent dacă sunteți sau nu pasionați de cumpărături, unul dintre primele locuri pe care trebuie să le vizitați în oraș este bazarul acoperit – Maraș Kapalı Çarşı, unde, în una dintre cele 116 magazine, veți găsi cu siguranță ceva pentru dumneavoastră. Nu am putut rezista să nu cumpăr o tigaie din cupru pentru prăjit ouă, iar pentru a o obține la un preț mai accesibil a trebuit să practic „arta” negocierii. Kahramanmaraș este cunoscut și pentru producția de ardei roșu (kırmızı biber), renumit pentru aroma sa și iuțeala moderată. Se vinde și drept condiment, așa că nu veți da greș dacă îl cumpărați pentru mamele și bunicile dumneavoastră. În imediata apropiere a pieței se află Marea Moschee (Ulu Cami), martoră a numeroaselor evenimente istorice. Lângă ea se găsește și un muzeu al gastronomiei foarte special, deschis recent, cu scopul de a le transmite generațiilor viitoare metodele de preparare a delicioaselor specialități turcești. În Kahramanmaraș există un Muzeu Arheologic și mai multe situri arheologice care merită vizitate datorită mozaicurilor uimitoare recent descoperite, care datează din perioada romană și bizantină. Romanii au cucerit aceste teritorii în anul 64 î.Hr., iar unul dintre primele nume ale orașului a fost Caesarea Germanica. Numele vechi al Kahramanmarașului provine de la împăratul roman Gaius Caesar Augustus Germanicus, după care aceste locuri poartă și astăzi denumirea Germanicia.

Vechea punte de piatră peste râul Ceyhan este cel mai frumos și bine conservat simbol al orașului. Se presupune că a fost construită în secolul al XV-lea. Cu o lungime de 158 metri şi șase arcade, puntea și-a păstrat aspectul original. Această construcție de arhitectură otomană amintește de celebra carte „E un pod pe Drina” și așteaptă un Ivo Andrić care să îi descrie frumusețea și trecutul la fel de interesant.

Ceea ce face Kahramanmaraș cu adevărat special este faptul că aici a fost inventată cea mai cunoscută înghețată turcească, recunoscută la nivel mondial ca „înghețata Maraș” (Maraş dondurması). Această delicatesă se remarcă prin textura sa unică, fiind o înghețată care nu se topeşte. Datorită ingredientului principal care o face rezistentă la căldură, îngheţata Maraş are o textură mult mai densă decât orice altă înghețată din lume, ceea ce face să o savuraţi mai mult timp. Înghețata este atât de fermă încât se servește cu cuțit și furculiță. De obicei, veţi primi şi câteva bucățele de baclava. Îngheţata se topește în gură și are o consistență asemănătoare cu guma de mestecat.

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 34 din 23 august 2025