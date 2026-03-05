EDIȚIA A 19-A A FESTIVALULUI DE TOBĂ LA SÂN-MIHAI Manifestarea contribuie la consolidarea poziției localității pe harta gastronomică, culturală și turistică a Voivodinei

Pe data de 28 februarie, în localitatea Sân-Mihai, a avut loc manifestarea gastronomică Festivalul Tobei („Švarglijada”). Încă din zorii zilei, spațiul destinat festivalului a prins viață, iar standurile au fost pregătite cu grijă, încărcate de produse tradiționale care îmbiau vizitatorii prin aspect și aromă. Producători locali și invitați din diferite localități și-au aranjat exponatele cu atenție, transformând întreaga zonă într-un adevărat târg al gusturilor autentice.

Reamintim faptul că, anul acesta, evenimentul se desfășoară pentru a 19-a oară, sărbătorind, în același timp, cea de-a 20-a aniversare a înființării sale. De asemenea, amintim că evenimentul nu a avut loc în 2021, din cauza pandemiei de COVID-19, însă tradiția nu a fost întreruptă, ci a continuat și mai puternic. Ediția din acest an a festivalului dedicat preparării tradiționale a tobei s-a bucurat de un succes remarcabil, înregistrând un număr record de expozanți și concurenți la ambele categorii – amatori și profesioniști. Creșterea constantă a interesului pentru acest eveniment confirmă nu doar importanța sa în calendarul manifestărilor gastronomice, ci și dorința comunității de a păstra și promova tradițiile culinare autentice.

Atmosfera a fost încărcată de arome specifice bucătăriei tradiționale și de emoția competiției. Participanții și-au prezentat produsele cu mândrie, fiecare exponat fiind rezultatul muncii, al rețetelor transmise din generație în generație, dar și al pasiunii pentru gustul autentic.

Celor prezenți li s-a adresat președintele Comitetului de Organizare al festivalului, Darian Tapalaga, care a subliniat amploarea ediției din acest an: „Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Anul acesta am reușit să ne organizăm foarte bine, astfel încât avem 62 de exponate, atât din România, cât și din Serbia. Ne bucură faptul că participă expozanți din orașe precum Valjevo, Zlatibor, Leskovac, dar și din Voivodina, ceea ce demonstrează caracterul internațional al festivalului și interesul tot mai mare pentru această tradiție.”

Președintele Adunării comunei Alibunar, Aleksandar Siveri, a adresat cuvinte de susținere pentru organizarea acestui gen de evenimente, menționând, printre altele: „Prin diversitatea participanților și prin calitatea produselor prezentate, festivalul își consolidează poziția ca un reper important în promovarea gastronomiei tradiționale din comuna Alibunar. Evenimentul este și un prilej de întâlnire, de schimb de experiență și de întărire a legăturilor dintre comunități, unite de respectul pentru tradiție și pentru arta preparării tobei.”



Adriana PETROI

