Cetățenii din Comuna Covăcița au fost informați despre funcționarea parcurilor eoliene și influența asupra culturilor agricole

În cadrul eforturilor de implicare a comunității și de transparență, echipele responsabile de parcurile eoliene ,,Kovačica” și „Pupin” au organizat o prezentare publică, care a avut loc în sala Primăriei din Covăcița.

Scopul evenimentului a fost de a informa cetățenii despre două subiecte deosebit de importante pentru comunitatea locală: stadiul actual al proiectului parcului eolian ,,Kovačica” și „Pupin” și rezultatele studiului privind influența turbinelor eoliene asupra productivității culturilor agricole. De asemenea, prezentarea a oferit informații despre programele de sprijin pentru comunitate și despre planul de lansare a unui concurs pentru acordarea de fonduri organizațiilor locale în perioada următoare.



Prezentarea a fost susținută de Ljuboslav Lenhart, care a detaliat etapele recente ale proiectului „Pupin”, de la finalizarea construcției și perioada de testare, până la conectarea la sistemul energetic național și planificarea activităților pentru începerea operării efective a parcului eolian.

În cadrul întâlnirii, specialiștii au prezentat și rezultatele studiului privind influența turbinelor eoliene asupra productivității culturilor agricole. Studiul a fost realizat de prof. dr. Ljubiša Kolarić, expert în agricultură de la Facultatea de Agricultură din Zemun, care a explicat că cercetările se află încă în faza preliminară, iar concluziile finale nu pot fi trase decât după cel puțin trei sezoane de evaluare, pentru a putea înțelege impactul real asupra grâului, porumbului, floarea-soarelui și soiei.

Miloš Čolić, director New Energy Solutions a declarat: „Construcția parcului eolian a fost finalizată și se află în prezent în faza de testare. Am obținut autorizația de utilizare a proiectului. Toate activitățile de construcție au fost finalizate, iar acum se desfășoară procesul de licențiere de către Agenția pentru Energie. După finalizare, centrala va funcționa complet și normal. Continuăm evaluarea permanentă a impactului asupra culturilor agricole. Astăzi am prezentat rezultatele împreună cu profesorii de la Facultatea de Agricultură din Belgrad. Până în prezent, nu observăm corelații negative asupra culturilor, însă studiile continuă. Suntem prezenți în Covăcița din 2012, avem biroul nostru deschis pentru toți cei interesați și comunicăm transparent toate activitățile și planurile. După finalizarea parcului, am efectuat și un studiu privind mortalitatea, care a primit evaluări foarte bune.”

Prof. dr. Ljubiša Kolarić a menționat: „Nu putem oferi concluzii finale încă, deoarece aceasta este doar al doilea sezon de testare a productivității culturilor agricole – grâu, porumb, floarea-soarelui și soia. Primul sezon a fost 2022-2023, iar al doilea 2024-2025. Rezultatele preliminare există, însă nu permit concluzii clare sau recomandări concrete. Cercetările trebuie să continue cel puțin trei sezoane sau mai mult, pentru a putea trage concluzii solide. Schimbările climatice fac ca fiecare an agricol să fie diferit, astfel încât nu putem evalua impactul pe baza unui singur an. Propunerile și sugestiile prezentate astăzi vor fi analizate în continuare, iar biroul nostru rămâne deschis pentru toate observațiile. Până acum, ca facultate, am obținut doar rezultate preliminare, iar cercetările continuă.”

Pe parcursul prezentării, publicul a avut ocazia să afle detalii despre modul în care parcul eolian funcționează, despre transparența activităților companiei față de comunitate și despre colaborarea constantă cu facultățile agricole pentru monitorizarea impactului asupra culturilor. Participanții au fost informați că toate studiile și analizele sunt desfășurate cu rigurozitate și în mod transparent, iar biroul New Energy Solutions din Covăcița este permanent deschis pentru întrebări și colaborări cu cetățenii interesați.

Evenimentul a evidențiat angajamentul companiilor și al specialiștilor pentru dezvoltarea durabilă a comunității și pentru informarea corectă a cetățenilor, oferind un cadru de discuții deschis și accesibil tuturor.

Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 14 martie 2026