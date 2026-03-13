Sunt mândră de copiii mei

A fi părinte este unul dintre cele mai frumoase și mai responsabile lucruri. Rolul de părinte aduce o mulțime de momente frumoase și fericite. Sunt foarte mândră că sunt mama a trei copii. Am două fiice și un fiu.

Când am devenit mamă, la început m-am speriat și m-am întrebat: oare voi putea? Oare mă voi descurca? Dar, în același moment, dintr-odată, am știut totul și am fost nespus de fericită și foarte mândră.

Da, am avut sprijinul soțului meu, iar bunicile au ajutat și ele, fiecare cât a putut. Totuși, eu m-am bucurat de toate aceste responsabilități legate de copii și m-am străduit să fac cât mai multe lucruri singură și să mă bucur de fiecare moment petrecut cu ei.

Fiica cea mare, Ana, are 16 ani și învață la Școala de Farmacie din Vârșeț. Mulți ani a practicat voleiul, îi place să se antreneze la sală și adoră să citească cărți.

Diana are 15 ani, termină școala elementară și acum este ocupată cu pregătirile pentru examenul de admitere și înscrierea la liceu. A practicat volei timp de 8 ani, iar acum joacă baschet. Adoră să se uite la filme și la emisiuni interesante.

Andrei este cel mai mic, are 12 ani și este în clasa a VI-a. Practică fotbalul, iar acest lucru îl împlinește. Îi plac înotul și schiatul; de fapt, îi plac toate sporturile și, bineînțeles, adoră să joace jocuri pe calculator.

Nașteți copii și bucurați-vă de fiecare clipă petrecută cu ei, pentru că fiecare moment este prețios. Timpul zboară, ei cresc repede și sunt cea mai mare bogăție a noastră.

Dorina BOGDAN,

Satu Nou

