Un parcurs personal spre o viață mai bună

Recent am realizat o convorbire cu Mihaela Lazović despre hobbyul ei și despre o mare pasiune personală:

frumusețea și sănătatea, mai exact un stil de viață sănătos și îmbătrânirea sănătoasă. Ea este membră a unei asociații a cărei

preocupare este tocmai promovarea acestor lucruri.

„Am ajuns într-o etapă a vieții în care am devenit conștientă cât de importante sunt sprijinul, echilibrul și grija față de sine pentru a putea fi cea mai bună versiune a mea – din punct de vedere fizic, mental și emoțional. De aceea m-am înconjurat de femei care își doresc aceleași lucruri și împărtășesc aceleași valori. Sprijinul lor este extrem de important pentru mine, deoarece totul este mai ușor atunci când nu parcurgi acest drum singură, ci alături de persoane cu aceleași aspirații”, a declarat Mihaela Lazović.

Din această energie comună și din dorința de schimbare s-a născut proiectul „Do the Change” – o platformă dedicată unui stil de viață sănătos și slăbirii sănătoase. Programul durează 21 de zile, este complet gratuit și deschis tuturor celor care își doresc să aducă schimbări pozitive în viața lor. Pe parcursul programului, participantele beneficiază de exerciții zilnice, planuri alimentare personalizate pentru fiecare zi, rețete sănătoase, sfaturi despre cum să aleagă alimentele potrivite, precum și recomandări pentru o alimentație echilibrată și sustenabilă.

„În plus, am creat Clubul 24, o comunitate în cadrul căreia organizăm diverse evenimente dedicate sănătății și frumuseții. Un loc special îl ocupă întâlnirile de tip skin party, unde pot fi testate gratuit produse pentru îngrijirea tenului și a corpului, cu accent pe îngrijirea corectă și îmbătrânirea sănătoasă. Deși îmbătrânirea nu poate fi oprită, ne putem strădui să îmbătrânim sănătos, printr-o îngrijire adecvată a pielii, prin grija față de corp și prin menținerea unor obiceiuri de viață sănătoase”, a declarat interlocutoarea noastră.

„Ca parte a comunității lor, organizează și ședințe de Power Pilates în fiecare seară de vineri, când ne întâlnim, facem mișcare împreună și ne motivăm reciproc. Și aceste activități sunt gratuite, deoarece scopul nostru este ca sănătatea, mișcarea și sprijinul să fie accesibile tuturor.

Toate cele trei proiecte sunt unite de aceeași idee: grija față de sine, spiritul de comunitate și crearea unui spațiu în care femeile să se simtă puternice, susținute și bine în propriul corp – în fiecare etapă a vieții.

La fel, organizăm și evenimente speciale precum «Femei ca tine», întâlniri dedicate împărtășirii experiențelor personale, dialogului deschis și susținerii reciproce. Aceste evenimente creează un spațiu sigur și autentic în care vorbim despre provocările zilnice, despre grija față de corp și minte, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și despre importanța acceptării de sine și a evoluției continue”, aflăm de la Mihaela.

Un loc aparte îl au evenimentele de tip „Experience Day”, în cadrul cărora membrele comunității își împărtășesc propriile experiențe legate de pierderea în greutate, adoptarea unei alimentații echilibrate și menținerea unui stil de viață sănătos. Aceste mărturii reale sunt o sursă de inspirație și motivație pentru toate participantele, demonstrând că schimbarea este posibilă atunci când este susținută de consecvență, informație corectă și sprijinul unei comunități unite.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 14 martie 2026