Eveniment reluat după cinci decenii

Pe data de 15 august, comunitatea românească din Alibunar a trăit momente de mare însemnătate spirituală, sărbătorind hramul satului și al Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din aceeași localitate.

Ca în fiecare an, sărbătoarea hramului a început în Biserica Ortodoxă Română menționată mai sus, cu slujba de priveghere din seara de 14 august în cadrul căreia s-a cântat Prohodul Maicii Domnului, slujbă oficiată de către un ales sobor de preoți, continuând a doua zi de dimineață cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către același ales sobor de preoți printre care și pc. pr. Dragan Vrhivac, părintele bisericii sârbeşti din localitate, ambele slujbe desfășurându-se sub protia preacuviosului părinte Andrei Stancu – eclesiarhul Catedralei Episcopale din Vârșeț, cel ce a ținut și un cuvânt de folos și binecuvântare din partea chiriarhului locului – Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care din binecuvântate motive, nu a putut fi prezent anul acesta.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Gabriel Simionesei, a adus cuvânt de mulțumire atât ierarhului pentru arhiereasca binecuvântare, cât și preoților prezenți, autorităților locale și centrale, Consiliului parohial și tuturor celor care s-au implicat în organizarea hramului fie prin sprijin financiar, fie prin jertfa fizică. În încheierea cuvântului său, părintele Gabriel, a oferit și un cuvânt de folos în care a subliniat rolul Maicii Domnului ca mijlocitoare a rugăciunilor noastre și a explicat semnificația praznicului pentru întreaga lume creștină. În continuare, preotul paroh a dat cuvântul lui Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, care a felicitat activitatea misionar-pastorală a părintelui Gabriel alături de consilieri și toți cei apropiați ai bisericii, exprimându-și totodată mesajul de încurajare și sprijinul pe care Consulatul General al României la Vârșeț îl va oferi necondiționat Bisericii Ortodoxe Române din Alibunar pentru ca această comunitate să revină la înălțimea la care a fost cândva, ca şi centru al culturii și spiritualității românești.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc al bisericii în armonie cu câțiva psalți de muzică bizantină, printre care Andrei Simionesei – psaltul Catedralei Episcopale din Vârșeț, împreună oferind prin cântarea lor, solemnitate și frumusețe slujbei.

Un moment deosebit l-a constituit apariția corului feminin, înființat de curând la inițiativa părintelui paroh, cel ce s-a dedicat personal, învățându-le și dirijându-le pe membrele corului, care în această măreață zi au interpretat pricesne dedicate Maicii Domnului. Vocile calde și armonioase ale acestora au adus emoție și liniște sufletească tuturor celor prezenți, fiind primite cu recunoștință de credincioși.

Sărbătoarea hramului a adunat laolaltă numeroși enoriași din sat și din împrejurimi, români și sârbi, care au dorit să ia parte la slujbă și să aducă prinos de rugăciune ocrotitoarei satului nostru și tuturor creștinilor.

La final, cei prezenți au fost invitați să participe la o agapă frățească, moment de împărtășire, socializare și întărire a legăturilor dintre membrii comunității.



Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025