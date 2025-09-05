Poartă cu drag costumul popular

Pe Viorica Lazăr am întâlnit-o la manifestarea „Parada portului popular” de la Alibunar. Ea este originară din localitatea Seciani, județul Maramureș, România. După cum ne-a mărturisit, a venit la Alibunar la invitația Adrianei Petroi. Viorica, ajunsă la onorabila vârstă de 77 de ani, ne-a spus că a călătorit peste 100 km, dar acest lucru nu a împiedicat-o să fie prezentă la parada portului românesc.

Dânsa ne-a povestit că întreaga costumație a moștenit-o de la mama ei, iar costumul pe care l-a expus este același pe care l-a îmbrăcat mama ei când era fată de măritat. După cum ne-a spus, portul popular este țesut la război, inclusiv „ciupagul”, brâul și catrința. Costumul ei a fost expus și la Muzeul Satului. Tot cu acest costum popular s-a prezentat și la parada portului popular organizată în cadrul manifestărilor adiacente ale Festivalului de Folclor și Muzică Românească de la Uzdin.

Viorica ne-a mărturisit că este foarte legată de satul ei natal, unde oamenii în vârstă sunt prețuiți pentru faptul că la sărbătorile satului îmbracă portul moștenit de la străbuni. Cu aceeași mândrie, Viorica îmbracă și ea costumul popular și, oriunde merge prin lume, vorbește cu drag despre zestrea bunicii sale, păstrată cu sfințenie. Costumul pe care l-a purtat la expoziția de port popular organizată la Uzdin, în cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Românească, este vechi de mai bine de 100 de ani și se păstrează într-o căsuță-muzeu unde tradițiile străbune sunt încă vii.

Viorica ne-a spus că toate podoabele care fac parte din portul popular le păstrează în lada cu zestre a bunicilor. Îi sunt foarte dragi sufletului ei, pentru că, admirându-le zi de zi, își aduce aminte cu nostalgie de copilărie și se simte fericită alături de costumul popular moștenit din generație în generație.

Silvia MĂRGAN

