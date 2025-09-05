Facebook-f Instagram Youtube Twitter
A vorbi limba română este privilegiu, dar şi obligaţie

Limba română rămâne un reper al identității și apartenenței noastre, dar, în același timp, și o responsabilitate pe care fiecare vorbitor o poartă: aceea de a o păstra şi de a o cultiva. Acesta a fost mesajul principal transmis la evenimentul ,,Împletind cuvinte, împărtăşim cultură“, organizat pe data de 28 august şi ajuns la ediţia a III-a în anul în care CPE ,,Libertatea“ marchează 80 de ani de existenţă. Momentul în care instituţia noastră a marcat Ziua Limbii Române a reunit oficialităţi, oameni de cultură şi persoane din colectivul Casei.

În sprijinul concluziilor noastre, vin cuvintele rostite de Mariana Stratulat, director al Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea“: ,,Limba română nu este doar un mijloc de comunicare; este haina cea mai veche a identității noastre, o țesătură de cuvinte, sunete și sensuri, așa cum și ia reprezintă o țesătură de modele care, în fond, reprezintă tradiția și identitatea noastră”. O expresie concretă a acestei afirmații s-a regăsit chiar în poezia autoarei, ,,Odă limbii române“, pe care a ales să o citească celor prezenţi.
Teodora Smolean, coordonatoarea evenimentului, a vorbit despre dimensiunea comunitară a limbii române: ,,Pentru noi, românii din Serbia, limba maternă nu este doar un mijloc de comunicare, ci o ancoră a ființei și o punte vie care ne leagă de rădăcinile noastre, de istoria și de spiritualitatea întregului spațiu românesc. Ea ne adună în jurul aceleiași chemări: de a ne păstra, prin cuvânt, demnitatea și apartenența“.
Aceeași idee a unității prin limbă a fost subliniată și de Daniel Bala, șeful misiunii diplomatice la Consulatul General al României la Vârșeț, care a reamintit că inițiativa instituirii Zilei Limbii Române ,,a pornit de la nivelul comunităților românești din Ucraina, Serbia, Bulgaria și Ungaria, în anul 2011. S-a concretizat un proiect de lege în anul 2013”. În acest sens, el a adăugat că ,,limba română este un element de unitate lingvistică al românilor de pretutindeni”, iar CPE „Libertatea” este ,,sinonimă cu exprimarea lingvistică în limba română”.

Marina KALKAN
Foto: Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025