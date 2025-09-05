Un pas spre nemurire

Localitatea Torac, în fiecare sfârșit de august și început de septembrie, marchează sărbătoarea satului, care anul acesta s-a desfășurat de vineri, 29 august, până duminică, 31 august. Organizatorii manifestării au fost Comunitatea Locală din Torac și Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț”, alături de alte asociații și instituții care au participat la realizarea manifestărilor din acest an.

Programele organizate au fost foarte bogate și diverse. Vineri, 29 august, la ora 21, pe scena de vară din centrul localității, a avut loc o distracție în aer liber cu DJ Knez și Parlament Bend, la care s-au adunat tinerii din sat și din alte localități.

În a doua zi de sărbătoare, de la ora 10, Asociația de Femei „Bănățenele” a organizat manifestarea „Secretele din bucătăria bunicii”, ajunsă la ediția a XI-a, la care s-a adunat un număr mare de asociații de femei. De la ora 11 a avut loc manifestarea gastronomică numită „Gulașiada”, un concurs de preparare a gulașului. Au participat 9 echipe, iar organizatorii au pregătit pentru primele trei locuri premii valoroase.

În sala de spectacole a Căminului Cultural, Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț” a organizat sâmbătă seara un spectacol muzical-artistic, în cadrul proiectului „Cultură și tradiție în slujba păstrării identității naționale românești”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Spectacolul a fost sprijinit de Secretariatul Provincial pentru Cultură al PA Voivodina, de Primăria comunei Jitiște și de Comunitatea Locală Torac.

La începutul programului, Mircea Lelea, președintele AACR „V P Bocăluț”, a salutat publicul și a menționat, printre altele, că sărbătoarea satului la Torac este o sărbătoare a fiecărui torăcean, este momentul în care ne întâlnim cu esența identității noastre. Dânsul a acordat premiul „Flacăra culturii” activistului Octavian Fluture din Torac, mai cunoscut sub numele Viorel Bujor, pentru contribuția semnificativă la păstrarea identității culturale timp de 70 de ani.

Florin RAȘA

