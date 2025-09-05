Omul care duce mai departe cântecul și portul strămoșesc

Din strană la scenă și înapoi, Todor Măran, un stâlp al culturii și spiritualității din Uzdin, păstrează vie moștenirea familiei și a satului său. Astăzi, când valorile tradiționale par să se piardă tot mai ușor sub presiunea modernității, există oameni care, prin exemplul lor, reușesc să țină aprinsă flacăra culturii și credinței. Unul dintre acești oameni deosebiți este Todor Măran din Uzdin, un nume cunoscut și respectat în comunitate, care anul acesta a ajuns la frumoasa vârstă de 85 de ani. Cu o energie molipsitoare și o dragoste neobosită pentru tradiție, Todor Măran este un simbol viu al implicării și perseverenței, un adevărat model pentru generațiile mai tinere.

Activ în viața culturală și religioasă a satului încă din anul 1985, Măran participă neîntrerupt de 40 de ani la manifestările culturale, în special la cele legate de corul bisericesc. De 32 de ani este cântăreț în biserica din Uzdin, iar timp de 15 ani a condus cu pricepere corul, cunoscând în detaliu mersul slujbelor religioase și rânduiala cântărilor liturgice.

„Cânt în strană cu dragoste și din inimă, pentru că am crescut cu această tradiție. Tatăl meu a fost cântăreț la biserică, iar după moartea lui am simțit că trebuie să continui această chemare” – ne mărturisește Măran.

De-a lungul anilor, a fost prezent la numeroase evenimente culturale, cântând nu doar în biserică, ci și la nunți, festivaluri și alte adunări comunitare. Recent, în cadrul festivalului din Uzdin, a cântat din nou în cor, demonstrând că dragostea pentru muzică și tradiție nu are vârstă.

Totodată, a răspuns cu bucurie invitației Asociației Femeilor „Bunicuțele” de a participa la parada portului popular, un moment de mândrie și emoție pentru el. „Port cu mândrie costumul popular moștenit de la tatăl meu, care, la rândul lui, l-a primit de la bunicul. Pălăria, cămașa și pantalonii au peste o sută de ani. Sunt făcute din materiale naturale, cusute din bumbac și le port cu respect și recunoștință.”

Pe lângă activitățile religioase, Todor Măran s-a implicat activ și în viața culturală a satului prin participarea constantă la repetiții, spectacole și festivaluri. De fiecare dată când era nevoie de o voce puternică sau de un sprijin în organizarea unui eveniment, Măran era prezent. A contribuit la păstrarea cântecelor tradiționale, transmise din generație în generație, și a fost mereu preocupat ca acestea să nu se piardă.

În cadrul diverselor manifestări culturale din Uzdin și din împrejurimi, Măran a cântat în corul bisericesc. A fost adesea invitat la festivaluri etnofolclorice, unde a reprezentat cu mândrie comunitatea uzdineană. De asemenea, s-a implicat în activități intergeneraționale, colaborând cu tinerii din sat, oferindu-le sfaturi și învățându-i cântecele vechi și tradițiile autentice.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025