Kvarner – destinație turistică nouă (și totuși vechie) pentru odihnă și distracție

V-ați întrebat vreodată care este marea cea mai apropiată de noi? Marea Adriatică în Muntenegru sau Croația, Marea Ionică în Grecia sau poate Marea Neagră în Bulgaria? În căutarea celei mai apropiate țărmuri, am folosit navigația de pe telefonul meu „inteligent”. Conform navigației, dacă plecați cu mașina din Belgrad spre Rijeka (Croația), aflată la 550 de kilometri, veți avea nevoie de puțin sub șase ore de condus; până la Salonic (Grecia) sunt cel puțin opt ore pentru a parcurge 625 km; spre Budva (Muntenegru) sunt 514 km, care se parcurg tot în opt ore, iar până la Varna, pe malul Mării Negre (Bulgaria), vă așteaptă chiar 12 ore de condus pentru 780 de kilometri.

Printr un calcul simplu, veți observa că Marea Adriatică este cea mai apropiată și, datorită conexiunii bune prin autostradă, cel mai rapid veți ajunge la Rijeka! Pentru cei care preferă confortul în călătorii, vestea bună constă în existența unei curse sezoniere, operate de compania aeriană națională, pe ruta Belgrad–Rijeka. Dacă încă nu v-ați hotărât unde să vă petreceți vacanța, poate Kvarner este alegerea potrivită pentru voi.

Rijeka, Opatija, Crikvenica și insulele Krk, Rab, Cres și Lošinj formează regiunea Kvarner, situată în nordul Mării Adriatice, între peninsula Istria și coasta Primorje, județele Lika Senj și Zadar. Această parte a coastei adriatice este cunoscută pentru marea cristalină, plajele frumoase și natura neatinsă din Parcul Național Risnjak, care atrage turiști din întreaga lume. Golful Kvarner, sau pur și simplu Kvarner, este cel mai mare golf marin al părții croate a Adriaticii și, datorită combinației unice dintre mare și munți în spate, se poate spune că acolo albastrul mării și verdele naturii se îmbină într o nuanță unică, motiv pentru care această regiune se află pe harta turistică mondială.

Rijeka, care poartă numele râului ce traversează orașul, este considerată capitala regiunii Kvarner și amintește, fără îndoială, de marile metropole ale lumii. Istoria lungă a acestui oraș de coastă datează încă din Antichitate, iar de a lungul secolelor, datorită poziției sale geografice ideale, Rijeka a fost și rămâne un important port comercial și un centru al numeroaselor evenimente culturale. Atmosfera relaxată a orașului o veți simți mai ales pe Corso, strada principală, mereu plină de viață, unde puteți savura o cafea într una dintre numeroasele cafenele. Alegerea mea a fost o cafenea situată în piață, chiar lângă Corso, unde localnicii prietenoși mi au povestit istorii interesante despre oraș și mi au dat sfaturi despre locurile de vizitat.

Deoarece am fost acolo în luna iulie, mi au atras în mod special atenția să nu ratez Nopțile de vară din Rijeka, organizate de Teatrul Național Croat. Acest eveniment este cunoscut pentru spectacole muzicale și scenice desfășurate în diverse locuri specifice din oraș, care permit publicului și turiștilor ca mine să cunoască patrimoniul arhitecturii industriale a orașului.

Astfel, am aflat din prima sursă că Palatul Modelo, Palatul Guvernatorului (astăzi Muzeul Marin și Istoric), Venețiana și așa numita Casă Turcească sunt considerate cele mai frumoase clădiri din Rijeka; că există două biserici sârbești ortodoxe, dedicate Sfântului Nicolae și Sfântului Gheorghe; că Turnul Baroc cu ceas și clopotnița Bisericii Adormirii Maicii Domnului („Turnul înclinat”) sunt simbolurile acestui oraș, cunoscut și ca oraș universitar.

Mi s a sugerat să mă răcoresc pe plaja Ploče și, după prânz într unul dintre restaurantele de lângă piață, să mă îndrept spre Trsat, orașul vechi situat pe un deal deasupra Rijekăi, unde apusurile de soare sunt de o frumusețe ireală datorită priveliștii asupra întregului golf Kvarner.

Nu departe de Rijeka se află Opatija, un loc turistic monden de decenii, vizitat odinioară de aristocrați și astăzi de cei cu buzunare adânci. Opatija este renumită pentru faleza sa „Lungomare”, care se întinde pe 12 kilometri de a lungul țărmului, de la Volosko la Lovran, iar pe lângă faleză se află unele dintre cele mai frumoase clădiri și parcuri din epoca Austro Ungară.

Una dintre cele mai importante atracții din Opatija este Vila Angiolina, construită în 1844, care este azi un muzeu. Vila este înconjurată de o grădină botanică cu mulți palmieri exotici, smochini, oleandri și alte plante mediteraneene. Aici s a deschis ușa turismului în 1884, când a fost inaugurat cel mai vechi hotel din Croația, care încă păstrează același nume (Kvarner).

Dacă veniți la mare în primul rând pentru plaje, Opatija nu vă va dezamăgi, deoarece în apropierea orașului se află câteva dintre cele mai frumoase plaje din Adriatică, cum ar fi Slatina, Črnikovica și Tomasevac. Eu am ajuns la Opatija cu transportul public din Rijeka și am fost deosebit de încântată de faptul că drumul magistral adriatic trece de a lungul coastei golfului Kvarner, ceea ce mi a permis să văd și alte locuri turistice cunoscute, precum Mošćenička Draga și Lovran.

Dacă ajungeți la Opatija, nu ratați să treceți pe la cofetăria locală „Kraš” și să gustați tortul lor Baijadera.

Dacă doriți puțină liniște și pace, insula Krk este locul ideal pentru odihna voastră. Acoperită cu păduri dese, livezi de măslini și vii, Krk este una dintre cele mai mari și vizitate insule din Croația. Cu urme de așezări ce datează de peste 3.000 de ani, această insulă are o istorie lungă și bogată, care poate fi cel mai bine simțită în Orașul Vechi Krk. Străzile înguste din piatră ale orașului vechi, înconjurate de ziduri din secolul al XII lea, sunt, în timpul verii, adesea pline de turiști care savurează toată frumusețea acestuia.

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ

