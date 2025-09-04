Victor Rusu, distins cu Premiul ERATO

România a fost reprezentată de Victor Rusu, scriitor și poet consacrat. Prezența sa a fost încununată de succes prin obținerea Premiului ERATO, una dintre cele mai râvnite distincții ale festivalului.

Premiul ERATO poartă numele muzei poeziei de dragoste din mitologia greacă și este acordat autorilor care transmit sensibilitate, expresivitate și profunzime în creația lor poetică. Este o recunoaștere a autenticității, rafinamentului și impactului emoțional al versurilor, evidențiind autorii care ating sufletele cititorilor și ascultătorilor.

Victor Rusu a impresionat prin creația sa poetică autentică, în care iubirea se împletește cu reflecția și frumusețea limbajului artistic. Premiul ERATO confirmă valoarea literară a poetului și poziția sa de ambasador al literaturii române în cadrul unui festival internațional de prestigiu.

„Am obținut acest premiu important la cel mai mare festival transfrontalier din Europa și din întreaga lume, la care, ediție după ediție, trimit poezii între 2.500–3.000 de poeți din zeci și zeci de țări ale lumii. Premiul obținut de mine este demult în structura festivalului, dar un exigent și prestigios juriu mi l-a acordat mie, pentru prima oară, pentru poezie concentrată, aforistică.

Mai menționez că sunt singurul poet din România premiat la această ediție”, a declarant Victor Rusu.

Astfel, România a fost reprezentată cu succes la „Orfeu pe Dunăre” prin vocea distinctă a lui Victor Rusu. Redacția Casei de Presă şi Editură „Libertatea” îi transmite cele mai sincere felicitări pentru această prestigioasă recunoaștere internațională.

Articolul îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025