Festivalul a revenit „acasă”

În seara zilei de 21 august, Uzdinul a deschis porțile spre o sărbătoare a tradițiilor românești, transformându-se într-un adevărat epicentru al valorilor noastre culturale. A fost începutul unei seri însuflețite, care a continuat în următoarele trei nopți cu aceeași energie festivă, reunind pe toți cei ce simt românește în sânge și în suflet, crescuți în ritmuri de muzică și dans popular. De la cei mai mici până la cei mai vârstnici, uzdinenii au venit cu bucurie să susțină Comitetul local de organizare, oferind încă o ediție de neuitat, așa cum au făcut-o la fiecare cinci ani, încă din 1959. Energia, entuziasmul și dorința gazdelor de a face din această ediție o sărbătoare impecabilă s-au oglindit în fiecare moment, iar revenirea jubileului în satul natal — „acasă” — a fost, în sine, o revenire la începuturi, unde totul a pornit cu peste șase decenii în urmă. Crainicii care ne-au condus în cele patru zile prin fermecătoarea călătorie a tradițiilor românești au fost Anelia Băbuț și Nicola Toager, pe un scenariu semnat de prof. Teodor Rămianț, iar imaginea scenică a fost creată de Katarina K. Ecovoiu.

Joi, 21 august

O deschidere de excepție

Deschiderea festivă a ediției jubiliare a festivalului din Uzdin a fost un moment de aleasă trăire și emoție, care a reușit să adune laolaltă peste o sută de iubitori ai culturii și tradiției, de la cei mai mici, copii de patru și cinci ani, până la cei mai vârstnici păstrători ai obiceiurilor strămoșești. Curtea Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” s-a transformat într-o scenă vie a folclorului, într-un spațiu al comuniunii între generații, unde trecutul și prezentul s-au întâlnit într-o horă simbolică a neamului românesc.

Prin secțiile CC „Doina”, ale Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” și ale Bisericii Ortodoxe Române „Sf. M. Mc. Gheorghe”, organizatorii au reușit să ilustreze, prin cinci generații de participanți, acel „arc peste timp” care leagă spiritul de creația populară, transformând zestrea culturală într-o comoară vie, transmisă cu dragoste din tată-n fiu și din mamă-n fiică.

Emoția a fost deplină: publicul a fost cuprins de emoție la vederea portului tradițional uzdinean și a dansurilor populare, regăsindu-se cu bucurie în frumusețea și autenticitatea acestora. Sunetul sopranului saxofon și al clarinetului, în interpretarea de excepție a soliștilor Jaclin Puia și Crăciun Crețu, a deschis calea unei adevărate sărbători a cântecului și jocului românesc. Recitarea Aneliei Băbuț, dedicată satului său natal, a adăugat o notă de mândrie și recunoștință pentru moștenirea spirituală a străbunilor, iar vocea caldă și pătrunzătoare a solistei Vanesa Crețu a ridicat emoția la rang de sărbătoare sufletească.

Dansatorii – de la cei mai mici (grădinița, ciclul inferior și superior) pregătiți cu grijă și dragoste de învățătoarea Florentina Puia, de profesoara Aneta Măran și Katarina K. Ecovoiu, corepetitoare, până la veteranii scenei – au înfățișat, prin pași și mișcări armonioase, frumusețea tradiției românești, sub îndrumarea coregrafilor profesioniști Nicolae și Brândușa Stănescu din Timișoara. Astfel, întreaga seară s-a transformat într-un regal al spiritului românesc, în care fiecare moment a fost o mărturie a respectului și iubirii față de folclor.

„Iată-ne la o nouă întâlnire de suflet și simțire românească. S-au scurs 66 de ani de când, aici, pe scena vechiului cămin al Casei de Cultură, în 1959, la ideea și inițiativa unui grup de activiști culturali, în vederea păstrării și promovării tezaurului nostru folcloric, s-a născut manifestarea care avea să devină emblematică pentru păstrarea și afirmarea valorilor noastre cultural-spirituale și de identitate românească – Festivalul de Folclor și Muzică Românească”, au menționat la început crainicii Anelia Băbuț, în limba română, și Nicola Toager, în limba sârbă, pe un scenariu semnat de prof. Teodor Rămianț.

Festivalul l-au onorat cu prezența lor: Ljiljana Bekčić, ministru pentru drepturile omului și a minorităților naționale și dialog social; Zoltan Kudlik, vicesecretarul Secretariatului Provincial pentru Cultură și Informare; Adrian Borca, consilier independent pentru uzul oficial al limbii și grafiei la Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități – Comunități Naționale; reprezentanții Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române – dr. Valentin Ardelean, preşedinte; Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Executiv, vicepreședinții Stevan Mihailov şi dr. Traian Căcina, care este totodată și responsabil pentru cultură în Executivul municipiului Vârşeţ; Mihai Șerban, ministru plenipotențiar la Ambasada României la Belgrad, şi Daniel Bala, șeful misiunii diplomatice ad interim la Consulatul General al României la Vârșeț, Viorel Bălăgean, președintele Consiliului Executiv al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina. Au mai luat parte și: Petar Višnjički, președintele comunei Covăcița cu colaboratorii Stelian Bălan și Marius Bulic; reprezentanții Episcopiei Dacia Felix, Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea”; Doru Ursu, director al Institutului pentru Cultură al Românilor din Voivodina; Marcel Sekulić, primarul Comunității Locale Uzdin; Gheorghe Nastur, primarul comunei Gottlob.

În numele gazdelor cuvinte de salut a transmis Daniel Magdu, președintele Comitetului local de organizare, din al cărui mesaj redăm câteva fragmente: „Doresc să vă salut în numele Comitetului de organizare a satului Uzdin, care și-a dat toată silința să organizeze acest eveniment, pentru ca voi să vă simțiți ca «acasă», deoarece Uzdinul este un sat primitor, cu brațele deschise către toți oamenii de bună credință, oaspeții noștri”, a afirmat dânsul, menționând că „nu a fost ușor” și mulțumind tuturor celor implicați în organizarea acestui grandios eveniment, precum și participanților festivalului, subliniind că „nu îl facem pentru noi, astăzi, ci pentru cei care vor veni”.

În calitate de președinte al Consiliului Executiv al festivalului, Viorel Bălăgean s-a adresat celor prezenți, felicitând activiștii culturali, adevărați păstrători ai tradiției noastre românești. Totodată, i-a felicitat și pe membrii Consiliului Executiv al festivalului și ai Comitetului local de organizare, care au depus eforturi pentru a organiza această ediție jubiliară, urând succes tuturor participanților.

Cu cuvinte alese, numerosului public i s-a adresat Mihai Șerban, ministru plenipotențiar la Ambasada României la Belgrad, transmițând salutul diplomației românești, în frunte cu ambasadorul Silvia Davidoiu, care, din motive obiective, nu a putut fi prezentă. „Suntem foarte bucuroși că și anul acesta Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a finanțat festivalul. Sperăm să se întâmple la fel și în anii care urmează. Cu toată convingerea spunem că păstrarea cântecului și a folclorului românesc este cea care vă garantează păstrarea identității românești aici, pe meleagurile Serbiei”, a transmis, printre altele, Mihai Șerban.

Felicitări organizatorilor și succes participanților și protagoniștilor a adresat și Daniel Bala, șeful misiunii diplomatice ad interim la Consulatul General al României la Vârșeț, denumind Uzdinul drept un veritabil centru românesc la care revine cu drag.

Onoarea de a inaugura ediția din acest an a festivalului i-a revenit lui Petar Višnjički, președintele comunei Covăcița:

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de voi, alături de aceste gazde excepționale și de organizatorii unui festival minunat. În această seară, festivalul a revenit acasă. Mă bucură enorm că Uzdinul este, în această seară, epicentrul evenimentelor culturale și al programelor artistice. Cu atât mai mult mă bucură faptul că avem un public numeros și atâția participanți. De asemenea, sunt bucuros să văd atât de mulți tineri care, atât în această seară, cât și în zilele următoare, își vor prezenta programul tocmai pe această scenă. Este un semn că lucrăm bine și că ne gândim la viitor.

Pentru că acest festival avem cui să-l lăsăm moștenire și avem ce arăta. Comuna Covăcița și autoguvernarea comunală, cu toate forțele și înțelepciunea, vor sprijini acest festival și tot ceea ce uzdinenii vor organiza, iar noi îi vom ajuta sub orice formă”, a transmis președintele comunei Covăcița, mulțumind tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestei ediții și încheind cu propoziția: „Festivalul a revenit acasă!”

Activiștii culturali, care au umplut scena până la refuz, au cântat un cântec, după care au transmis urarea „Bine ați venit la Uzdin”. Punctul inaugural al ediției s-a încheiat cu un foc de artificii.

În continuare, am urmărit prestația artistică a membrilor Corului Bărbătesc al CC „Doina” – Uzdin, condus de prof. Daniel Cheț, apoi interpretarea a câtorva piese de către Corul Feminin al CC „Doina” – Uzdin, condus de același prof. Daniel Cheț, după care ambele coruri au cântat împreună piesa „Ce vii, bade, târzior”.

Pe scenă au urmat Corul Bărbătesc „Armonia bănățeană”, dirijat de Bogdan Sebastian, și grupurile vocale: Centrul Artei Populare din Nicolinț, instructor Alexandra Lelea; „Fetele de la Coștei” din cadrul SCA „Mihai Eminescu” din Coștei, dirijor David Butan; și grupul vocal mixt al SCA „Steaua Ofcenilor” din Ofcea, dirijat de Ema Dehelean.

Apoi s-au prezentat pe scenă orchestrele de muzică populară. Prima a fost cea a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, dirijor Janiel Șublea, urmată de Orchestra de Muzică Populară a SCA „Veselia” – Glogoni, condusă de dirijorul Dorel Marianu, care a interpretat două piese. Apoi, o ploaie neașteptată a întrerupt programul.

Vineri, 22 august

De la voci promițătoare până la interpreți consacrați

În a doua zi a festivalului, vineri, 22 august, scena de la Uzdin a fost martora unei seri încărcate de emoție, muzică și tradiție, cu ocazia continuării tradiționalului eveniment dedicat folclorului românesc.

Timpul nefavorabil din seara de 21 august a întrerupt brusc programul festivalului, astfel că numeroși participanți, orchestre și formații de dansatori nu au mai urcat pe scenă.

Spectacolul de vineri a fost organizat în sala Căminului Cultural „Doina” din Uzdin, tocmai pentru a nu se repeta situația din prima seară. Publicul a fost întâmpinat la ora 19:30 de o suită de soliști vocali și instrumentiști care au reunit generații de interpreți, de la debutanți plini de entuziasm până la artiști consacrați. Primii pe scenă au fost membrii Orchestrei de Muzică Populară a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, care s-au prezentat cu o suită orchestrală, sub bagheta prof. Janiel Șublea.

Orchestra Consiliului Național a Minorității Naționale Române (CNMNR), sub bagheta dirijorului prof. Alexandru Frianț, a deschis cortina festivalului cu celebrul imn al festivalului, piesa Barbu Lăutaru. Faimoasa orchestră a acompaniat apoi soliștii vocali și instrumentiști înscriși în concurs. Printre interpreți s-au numărat talentatul acordeonist Emilio Baloș din Torac și solistul vocal cu experiență Ion Blaj din Grebenaț. Publicul s-a bucurat și de vocile tinere ale debutanților Eugen Cojocar din Sân-Mihai și Anastasia Eliza Fera din Uzdin, dar și de piesele interpretate de artiste consacrate precum Gabriela Brăgean (Ofcea), Georgeta Sfrâncioc (Torac) și Anastasia Ardelean (Satu Nou). Atmosfera a fost însuflețită de armoniile acordeoanelor lui Darco Neda (Uzdin) și ale debutantului Cristian Lungu (Grebenaț), alături de vocile pline de emoție ale Teodorei Mic (Satu Nou) și Vanesei Crețu (Uzdin).

Programul a fost îmbogățit cu momente susținute în afara competiției de interpreți consacrați, care au oferit publicului o paletă variată de interpretări: Teodor Cozocea din România a cucerit prin măiestria la acordeon, iar Cristina Mic (Satu Nou) și Adrian Iorga (Vlaicovăț) au adus o notă delicată prin voce și vioară. Adina Savici (Torac), acompaniată de Orchestra CNMNR, a demonstrat încă o dată că tradiția românească rămâne vie prin tinerele generații.

Prima parte a spectacolului, rezervată soliștilor vocali și instrumentiști, s-a încheiat cu o interpretare de excepție a Orchestrei CNMNR, care a încântat publicul cu Hora pe loc. Apoi, atmosfera a fost înviorată de tinerii dansatori ai SCA ,,Armonia” din Petrovasâla, ce au adus pe scenă două coregrafii semnate de coregraful Benoni Bucur: un joc stilizat și unul tradițional. Ambele momente artistice au fost răsplătite cu ropote de aplauze, semn al bucuriei și aprecierii spectatorilor.

Partea a doua a spectacolului a aparținut fanfarelor, care au completat atmosfera festivă: SC „Progresul” din Vlaicovăț, conduși de dirijorul Gheorghe Iorga, AMD „Tineretu” din Satu Nou, dirijată de Sașa Mandreș, și SCA „George Coșbuc” din Voivodinț, sub bagheta lui Cornel Panciovan, au adus forță și ritm serii, încântând spectatorii cu melodii tradiționale pline de energie.

Ziua a doua a festivalului a demonstrat că pasiunea pentru muzica și folclorul românesc rămâne vie și este transmisă cu responsabilitate de toate generațiile. Debuturile tinere au fost primite cu aplauze călduroase, iar artiștii consacrați au reamintit publicului bogăția culturală a comunităților românești din Voivodina.

Teodora SMOLEAN

Foto: Radovan ĐERIĆ și Ionică ADAM

Sâmbătă, 23 august

Emoție, bucurie și tradiție românească

Sâmbătă, 23 august, de la ora 19:30, a avut loc spectacolul din cea de-a treia seară a ediției jubiliare a Festivalului de Folclor și Muzică Românească de la Uzdin. Orchestra Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, dirijată de prof. Alexandru Frianț, a deschis programul interpretând piesa ,,Dudulinca” (C. Arvinte). Astfel, orchestra a introdus publicul în atmosfera de sărbătoare.

Programul competițional a adus pe scenă soliști vocali și instrumentiști excepționali, fiecare cu farmecul său artistic. În fața juriului format din prof. Roxana Eleonora Cinci (președinte), prof. Albina Crețu Șublea, prof. coregraf Vasile Peri și prof. coregraf Denis Chira, au evoluat: Georgeta Sfrâncioc din Torac (vioară), Alexandru Graore din Vârșeț (saxofon), Constantin Dehelean din Ofcea (voce), Stivi Miuță din Sân-Mihai (voce), Alexandru Sfrâncioc din Torac (vioară), Emil Jivcovici din Râtișor (trompetă), Liliana Dragodan din Vârșeț, voce (debutantă), Ionelio Labode din Nicolinț (acordeon), Sandra Borca din Straja, voce (debutantă), David Pavel Spăriosu Secoșan din Uzdin (voce), Fabian Cinci din Vârșeț, vioară (debutant) și Daniel Panciovan din Voivodinț, solist.

După competiție, publicul a avut parte de momente de emoție și bucurie, iar Orchestra CNMNR, sub bagheta dirijorală a profesorului Alexandru Frianț, a revenit pe scenă cu o învârtită energică, de mare virtuozitate, stârnind aplauzele publicului.

Seara a continuat cu interpretări de virtuozitate remarcabilă, susținute de artiști consacrați ai Banatului: Sava și Alexandru Baniaș din Doloave (trompetă), Adrian Stoian din Satu Nou (saxofon), Alexandru Baba din Vârșeț (fluier) și Leonid Ardelean din Nicolinț (acordeon).

Publicul s-a bucurat de prezența unor interpreți de prestigiu, bine cunoscuți iubitorilor de folclor românesc: Jaclin Puia, Crăciun Crețu și Daniel Cheț.

Înainte de intrarea fanfarelor, Orchestra CNMNRS, sub bagheta lui Alexandru Frianț, a interpretat o învârtită, în aplauzele puternice ale publicului.

Finala celei de-a treia seri a aparținut fanfarelor, care au adus pe scenă energia și vibrația specifică muzicii interpretată la instrumentele de alamă. Au participat fanfarele societăților cultural-artistice „Doina” din Râtișor, ,,Aleksandar Sandi Baniaș” din Doloave, atât juniorii (dirijor: Sava Baniaș) și seniorii (dirijor: Aleksandar Baniaș), precum și fanfara Societății „Cultura” din Satu Nou (dirijor: Alexandru Frianț)

Între aplauze, momente de bucurie și emoție sinceră, cea de-a treia seară a ediției jubiliare a festivalului a confirmat încă o dată puterea cântecului și dansului popular românesc de a uni comunitatea și de a transmite mai departe frumusețea tezaurului folcloric. Atmosfera a fost una de sărbătoare autentică, în care tradiția și pasiunea au mers mână în mână.

PREMIILE JURIULUI – EDIŢIA JUBILIARĂ A FESTIVALULUI DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, UZDIN 2025

Toți participanții în concurență au fost apreciați de un juriu de specialitate: prof. Roxana Cinci, președinte; prof. Albina Crețu Șublea, prof. Vasile Perin și prof. Denis Chira, membrii, care au adus următoarea hotărâre:

PREMII:

Coruri

I – Corul feminin al CC „Doina”, Uzdin

II – Corul bărbătesc „Armonia Bănățeană”

III – Corul bărbătesc al CC „Doina”, Uzdin

Grupuri vocale

I – Grupul vocal „Fetele de la Coștei”

II – Grupul vocal al „Centrului Artei Populare”, Nicolinț

Taraf

I – „Veselia”, Glogoni

Orchestre

I – Orchestra CC „3 Octombrie”, Satu Nou

II – Orchestra CC „Doina”, Uzdin

Soliști instrumentiști debutanți

I – Fabian Cinci – vioară

II – Cristian Lungu – acordeon

Soliști vocali debutanți

I – Anastasia Eliza Fera

II – Liliana Dragodan, Constantin Dehelean

III – Eugen Cojocar, Sandra Borca

Soliști instrumentiști

I – Darko Neda – acordeon, Emil Jivcovici – trompetă

II – Ionelio Labode – acordeon, Alexandru Graure – saxofon

III – Georgeta Sfrâncioc – vioară, Alexandru Sfrâncioc – vioară,

Emilio Baloș – acordeon

Soliști vocali

I – Teodora Mic, Vanesa Crețu

II – Anastasia Ardelean, Cristina

Crețu, Daniel Panciovan

III – Grațiela Brăgean, Stivi Miuță,

Georgeta Sfrâncioc, Gabriela Brăgean

Mențiuni: David Pavel Spăriosu Secoșan, Ion Blaj

Formaţiile de dansuri au primit

distincții speciale pe secțiuni, fără

clasament – Uzdin, Petrovasâla, Grebenaț.

Fanfarele nu au fost supuse jurizării.

MARELE PREMIU – CC „Doina” Uzdin

Duminică, 24 august

Spectacolul de gală

Începând cu ora 18:30, spectatorii au asistat la o adevărată sărbătoare a cântecului și dansului românesc. Programul a fost deschis de Orchestra de Muzică Populară a CC „Doina” din Uzdin (dirijor: Lințu Lința), urmată de Orchestra CNMNRS (dirijor: Alexandru Frianţ), care a interpretat o suită de melodii bănățene, în aranjamentul lui Janiel Șublea.

Pe scenă au urcat, pe rând, soliști consacrați și debutanți, între care: Darko Neda, Cristina Crețu, David Pavel Spăriosu Secoșan, Cristina Dalea, Vanesa Crețu, Claudia Șuboni și Jaclin Puia, Denisa Peia, Crăciun Crețu, Boian Bolianaț, Firuța Voin, Daniel Cheţ și, în mod deosebit, Florin Boița. În program au participat şi ansambluri folclorice din România și Serbia: ,,Dudeșteana” (Dudeștii Noi), ,,Cununa Timișului” (Ghiroda), ,,Obrăja” (Caraș-Severin), precum și formațiile de dansuri din Uzdin, Grebenaț și Petrovasâla.

Unul dintre momentele de seamă ale ediției jubiliare l-a constituit prezența maestrului Florin Boița, reputat interpret, dansator și promotor al folclorului românesc, invitat ca oaspete de onoare în mijlocul publicului și al artiștilor. Prin experiența sa îndelungată pe scenele din România și din străinătate, Florin Boița a adus un plus de strălucire evenimentului și a confirmat încă o dată rolul său esențial în promovarea și păstrarea tradițiilor românești. Prezența sa a fost primită cu aplauze îndelungate și cu emoție de întreaga asistență.

Ediția jubiliară s-a desfășurat sub înaltele auspicii ale comunei Covăcița, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Secretariatului Provincial pentru Cultură și Informare Publică, Secretariatului pentru Reglementări, Administrație și Minorități Naționale, Casei de Presă și Editură „Libertatea” și Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. Evenimentul a fost sprijinit și de sponsorii locali: Cooperativa Agricolă ,,Plugarul”, Biserica Ortodoxă Română ,,Sf. Gheorghe” din Uzdin, Valentin Șuboni (SUA), ,,Trend” (Uzdin), ,,General Solutions”, ,,Green Life Agro Export”, fabrica de cărămidă, ,,Edivet Plus” și Bjelogrlić.

Ediţia jubiliară a festivalului de la Uzdin a reunit, pe aceeași scenă, tradiția și modernitatea, artiști consacrați și tinere talente, dovedind încă o dată că folclorul rămâne o comoară vie a comunității românești din Voivodina.

,,La organizarea acestui festival, comuna Covăcița a participat, în cea mai mare măsură, din punct de vedere financiar. Am depus eforturi pentru a asigura fondurile necesare, astfel încât totul să fie la locul lui. La Uzdin am așteptat peste 3.000 de oaspeți, ceea ce a reprezentat, în sine, o adevărată provocare. În perioada anterioară, ne-am pregătit pentru festival: am renovat fațada sediului Comunității Locale și a Şcolii Elementare «Sfântul Gheorghe» din Uzdin și am reabilitat infrastructura rutieră.

Astfel, Uzdinul a întâmpinat festivalul jubiliar într-o nouă strălucire. Cu această ocazie, aș dori să felicit Comitetul de organizare pentru munca excelent realizată. Nu a fost ușor, au existat provocări, dar succesul nu a lipsit. Consider că am reușit să ridicăm acest festival la un nivel superior”, a menționat Stelian Bălan, vicepreședintele Adunării comunei Covăcița.

Distincțiile acordate și aplauzele publicului au confirmat prestigiul acestei ediții jubiliare, transformând festivalul de la Uzdin într-o sărbătoare de neuitat a folclorului românesc.

În semn de recunoștință, toți cei premiați – artiști, ansambluri, coruri, soliști, dar și Comitetul de organizare și reprezentanții presei – au primit diplome și cupe, ca o excepțională mărturie a contribuției lor la reușita festivalului.

Ediţia jubiliară a festivalului de la Uzdin s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, lăsând în urmă emoții, aplauze și promisiunea unei noi revederi.

Virginia PUIA

Foto: Radovan ĐERIĆ și Ionică ADAM

Strălucirea tradițiilor, expusă cu grație și măiestrie

Într-un decor plin de culoare și emoție, în fața Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, joi seara, pe data de 21 august, Asociația Femeilor „Bunicuțele”, a deschis cu eleganță și rafinament cortina unei manifestări devenite reper cultural în Voivodina: ediția a XVIII-a a evenimentului „Mândru-i portul românesc”, care, în acest an, a precedat festiv și simbolic deschiderea ediției jubiliare a Festivalului de Folclor și Muzică Românească.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor înalte oficialități și personalități marcante: Mihai Șerban, ministru plenipotențiar al Ambasadei României în Serbia, Daniel Bala, șef de misiune a.i. la Consulatul General al României la Vârșeț, reprezentanți de seamă ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române: Valentin Ardelean – președinte, Daniel Magdu – președintele Consiliului Executiv, precum și vicepreședinții dr. Traian Căcina și Stevan Mihailov, apoi Petar Višnjički, președintele comunei Covăcița, Stelian Bălan, adjunctul secretarului comunei Covăcița, Marius Bulic, Marcel Seculici, președintele Comunității Locale Uzdin, preasfințitul părinte Lința Moise.

Ana Boier, președinta Asociației Femeilor „Bunicuțele” și gazda acestei manifestări de suflet, a adresat un călduros cuvânt de bun-venit tuturor oficialităților, delegațiilor participante și distinșilor oaspeți din România, subliniind importanța păstrării și promovării autenticului spirit românesc.

Într-un discurs vibrant și emoționant, Petar Višnjički, președintele comunei Covăcița, a declarat:

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici și să admir această expoziție minunată de porturi populare și lucruri de artizanat, pe care de mult timp nu le-am mai văzut la Uzdin. Totul arată impecabil! Vă mulțumesc că mențineți vie tradiția românească nu doar la Uzdin, ci și în întreaga comună.”

Cu onoare și înaltă considerație, deschiderea oficială a manifestării i-a revenit lui Daniel Bala, care a subliniat importanța evenimentului prin cuvinte alese: „Sunt foarte bucuros și totodată onorat să fiu în această seară aici, la o manifestare culturală care precede deschiderea oficială a Festivalului de Folclor și Muzică Românească. Este foarte firesc și binemeritat ca Asociația Femeilor «Bunicuțele» din Uzdin să aibă cinstea și onoarea să organizeze acest eveniment premergător festivalului, fiindcă această asociație este unul dintre promotorii vieții culturale românești de aici, din Uzdin, dar și din Voivodina. Este cea mai veche organizație de femei a românilor de pe aceste meleaguri, depune o muncă asiduă substanțială, cu multă dăruire și pasiune și cred că trebuie să le fim cu toții recunoscători pentru acest efort. De asemenea, aș dori să evidențiez și contribuția celorlalte asociații de femei românești din Voivodina prezente în această seară. Avem cu toții ocazia să admirăm expoziția de port popular reprezentativ care denotă frumusețea și expresivitatea artei populare românești. Să le fim cu toții recunoscători celor care păstrează vie această moștenire culturală românească inestimabilă, să-i încurajăm și pe toți cei prezenți să depună toate eforturile și toată dragostea noastră pentru ca tânăra generație să continue această frumoasă tradiție. În această seară este prezent un public numeros și această prezență numeroasă este o garanție a continuității vieții culturale românești a valorilor cultural-naționale a etniei noastre. Mulțumesc autorităților din Serbia care au sprijinit desfășurarea acestei manifestări și o declar deschisă.”

În continuare, Daniel Magdu, în calitate de președinte al Comitetului local de organizare a Festivalului de Folclor și Muzică Românească, a adresat salutul său călduros:

„Bine ați venit la Uzdin! Mulțumim Asociației «Bunicuțele» pentru integrarea acestei manifestări în programul aniversar al festivalului. Este o sărbătoare a identității noastre românești!”

Standurile amenajate cu migală și rafinament au oferit publicului o veritabilă incursiune în universul fascinant al portului popular românesc. Piese de o rară frumusețe – costume de femei și bărbați, fețe de masă, perne decorative, covoare, dar și prăjituri tradiționale – au fost expuse de asociațiile: „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla, „Zoruca 1933” din Sărcia, „Valea Teiului” din Coștei, „Pro Art” din Nicolinț, „Etno Art” din Ofcea, „La gură de ogășel” din Mesici, gazdele, „Bunicuțele” din Uzdin, și oaspeții din România – Timișoara și Săceni.

Viorica Magda din Ecica a încântat publicul cu lucrări artizanale de excepție – bijuterii unicat, obiecte decorative din lână și alte materiale tradiționale.

Parada portului popular – o veritabilă lecție de istorie vizuală

Momentul de vârf al evenimentului l-a constituit parada portului popular românesc, la care au participat reprezentanți ai opt asociații de femei din Petrovasâla, Sărcia, Ecica, Nicolinț, Coștei, Mesici, Uzdin și din România.

Parada a fost gândită ca o evocare fidelă a portului autentic, din cele mai vechi timpuri, specific fiecărei generații, la care am putut admira de la copii mici de grădiniță și până la cei vârstnici, porturi diverse în dependență de tradiția satului din care provin.

„Ne-am dorit să prezentăm bogatul port uzdinean în toată diversitatea sa – de la grupa mică de la grădiniță, la fetele cu oprege și poale călcate, tânăra logodită cu pană și fruntari, mireasa și femeia tânără cu învălitoare, până la bătrânii satului. Toate generațiile, într-un singur tablou viu și autentic”, a declarat pentru săptămânalul nostru Ana Boier, președinta AF ,,Bunicuțele”.

În semn de apreciere pentru implicarea și contribuția lor la reușita evenimentului, fiecare asociație participantă a primit din partea organizatorilor câte o diplomă de participare, o cupă și un cadou simbolic, oferite cu respect și recunoștință de Ana Boier și Daniela Radu, secretara festivalului.

Teodora SMOLEAN

Foto: Radovan ĐERIĆ

Uzdinul își celebrează valorile: „Oameni de seamă ai Uzdinului” – expoziție omagială organizată de SLA „Tibiscus”

În cadrul fastuos al ediției jubiliare a Festivalului de Folclor și Muzică Românească de la Uzdin, Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” a adus un omagiu emoționant memoriei și identității locale, prin manifestarea „Oameni de seamă ai Uzdinului”, desfășurată în incinta Casei Românești.

Evenimentul, organizat cu pasiune și dedicare, a fost conceput ca un elogiu adus personalităților marcante ale comunității, celor care au contribuit de-a lungul decadelor la păstrarea spiritului românesc, fie prin cultură, fie prin sport, educație sau artă.

„Suntem în cel de-al 65-lea an de la înființarea Festivalului de Folclor și Muzică Populară Românească, început la Uzdin în îndepărtatul an 1959. Cu această ocazie am pregătit o amplă expoziție fotografică, care este de fapt o sinteză a memoriei noastre colective”, a declarat, printre altele, Vasile Barbu, președintele Societății Literar-Artistice „Tibiscus”.

Expoziția s-a desfășurat în cinci secțiuni distincte:

„Oameni de seamă ai Uzdinului” – o colecție impresionantă de portrete ale uzdinenilor care și-au pus amprenta asupra vieții culturale și sportive a localității;

„Slavă dulcelui grai bănățean” – portrete ale scriitorilor care scriu în graiul bănățean, prezentate pe terasa Casei Românești;

În Galeria „Torna, Torna frate”, publicul a putut admira: o selecție de fotografii-document care au marcat istoria satului; o galerie de fotografii ale perechilor uzdinene din trecut, imortalizate în portul popular autentic;

În prima încăpere a Casei Românești au fost expuse imagini de la Festivalul Internațional de Poezie „Drumuri de spice”, ajuns anul acesta la a XXXII-a ediție. Festivalul a fost înființat în 1994, odată cu dezvelirea bustului poetului național Mihai Eminescu, un simbol peren al culturii române în Uzdin.

„Suntem mândri că reușim să păstrăm acest festival viu și să-i oferim continuitate, în ciuda greutăților vieții cotidiene. Este o dovadă că valorile noastre culturale trăiesc prin implicarea oamenilor dedicați”, a mai transmis Vasile Barbu, profund emoționat.

În semn de recunoaștere pentru contribuția la organizarea acestei manifestări adiacente, Daniela Radu, secretara festivalului, i-a înmânat președintelui SLA „Tibiscus” o diplomă de participare și un cadou simbolic, oferit cu sprijinul sponsorilor Festivalului de Folclor și Muzică Românească.

Această expoziție a fost mai mult decât o simplă prezentare fotografică – a fost o reverență adusă memoriei colective, un pod între generații și o reafirmare a identității românești din Uzdin.

Teodora SMOLEAN

Foto: Ionică ADAM

Expoziția de artă naivă – între rădăcini și continuitate

Într-o atmosferă plină de emoție și reverență, sâmbătă, în incinta școlii din Uzdin, s-a desfășurat ultima manifestare adiacentă din cadrul festivalului – expoziția de artă naivă uzdineană. Acest eveniment a adus în prim-plan pictori care încă ne bucură cu lucrările lor, dar și picturile celor care nu mai sunt printre noi, însă ale căror opere dăinuie și continuă să inspire.

Cuvinte de salut a adresat Daniel Magdu, președintele Comitetului local de organizare a festivalului.

„Este o formă de recunoaștere, o întâlnire cu tradiția și sufletul locului. Prin această expoziție omagiem pictura naivă uzdineană, pictorii care încă trăiesc, dar și pe cei care au plecat, lăsând în urmă o moștenire de neprețuit”, a transmis Daniel Magdu. El a transmis un mesaj de mulţumire directoarei Căminului Cultural ,,Doina” din Uzdin, Katarina K Ecovoiu, pentru sprijinul acordat.

Printre expozanți s-au numărat nume sonore ale artei naive locale: Ileana Oalge, Adam Mezin, Sofia Ionașcu, Steluța Giura, Aurora Velici, Viorel și Sofia Bosică, Lidia Naomi Țăran, Dorina Mezin Magdu și Daniel Șușa. Toți acești pictori au prezentat lucrări autentice, încărcate de simboluri și tradiții.

Ileana Oalge, pictoriță cunoscută în comunitate, a adus lucrări inspirate din viața satului: „Am pictat săpatul la holdă, nunta, jocurile. Sunt bucuroasă că și-au amintit de noi și că avem ocazia să expunem din nou”.

Dorina Mezin Magdu a subliniat emoția participării: „Picturile mele sunt în acril și ulei. În lucrări sunt redate portrete, animale și peisaje. Este o mare bucurie să fiu aici, printre cei tineri, alături de pictorițele naive care au dus faima Uzdinului”.

Daniel Șușa, profesor și artist, a expus o lucrare realizată în urmă cu 24 de ani, la inițiativa regretatului Iovița Dalea. „Lucrarea mea vorbește despre continuitate. Din povești vechi am aflat că, atunci când o femeie pierdea un copil, următorul trebuia trecut pe sub rădăcinile unui copac. Am transpus această credință într-o pictură – pentru a da viață picturii naive, pentru a duce mai departe o lume a poveștilor”.

Printre participanții care au surprins cu prezența s-a numărat și Cristine Cizmaș din Timișoara, cunoscută pentru implicarea sa în promovarea tradițiilor. A fost profund impresionată de ceea ce a descoperit la Uzdin: „Cel mai important este că tot ce ține de tradiție înseamnă oameni. Sunt foarte bucuroasă pentru fiecare persoană care mi-a împărtășit ceva autentic din viața de aici. Le voi spune tuturor să vină la Uzdin – e un loc unde găsești o tradiție remarcabilă. Sunt copleșită”.

La finalul evenimentului, Daniela Radu, secretara festivalului, a înmânat diplome și cupe tuturor participanților, într-un gest simbolic de apreciere și mulțumire. „Tuturor vă dorim să vă aduceți aminte mereu de Uzdin. A fost o zi minunată. Toți meritați ce e mai bun”, a subliniat Daniela Radu.

Expoziția de artă naivă uzdineană a fost o evocare a rădăcinilor, a valorilor autentice și a oamenilor care mențin vie tradiția prin culoare și emoție.

Virginia PUIA