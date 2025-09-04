Încheierea celei de-a XXI-a ediții a Taberei Ecologice Internaționale Montane, „Dealul Vârșețului 2025”

Cea de-a XXI-a ediție a Taberei Ecologice Internaționale Montane, „Dealul Vârșețului 2025”, derulată în perioada 20–27 august, a reușit să unească aproximativ 50 de tineri din 14 orașe și municipalități din Serbia și din regiune. De la înființare, nu mai puțin de 918 tineri au participat la acest program educațional.

Pe parcursul celor șapte zile petrecute la Casa Studenților, participanții au explorat bogăția naturală și culturală a Vârșețului și a împrejurimilor sale prin prelegeri, ateliere și activități practice. Au vizitat Dealul Vârșețului, Parcul Orășenesc, muzeul, lăcașurile de cult din oraș și Kulade pe Dealul Vârșețului precum și Serviciul pentru Spațiile Verzi al Întreprinderi Comunale „Drugi Oktobar” din Vârșeț. Vizitele la stațiunea Crucii Roșii și la punctul de belvedere de lângă biserica de pe Dealul Vârșețului, au lăsat o impresie deosebită.

Tinerii ecologiști s-au implicat activ la amenajarea peisagistică a grădinii Școlii Agricole și a grădinii Centrului de Gerontologie. Un segment important al programului l-a constituit realizarea de ierbare și participarea la ateliere care au îmbinat cunoștințele practice cu creativitatea și dragostea pentru natură.

Prelegerile de specialitate au fost susținute de Vladimir Nikolić, Predrag Jović, Miroslav Mihajlović, Čedomir Karović, Novica Milojković, Dr. Miloš Ilić, Maša Čežek și Slobodan Jovanov, membru al Consiliului Local.

Seara de închidere a avut un caracter festiv și competitiv: au fost prezentate ierbare și lucrări de artă, iar testul de cunoștințe ecologice a stârnit un interes deosebit. Tabăra a fost închisă oficial de Mario Opričić, membru al Consiliului Local pentru Protecția Mediului. Asociația „Gorani Srbije”, cea mai veche organizație de mediu din țară, a oferit participanților aranjamente florale și o pictură artistică realizată în timpul taberei.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 36 din 6 septembrie 2025