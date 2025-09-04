Trei zile de muzică și voie bună

În perioada 28–31 august, pentru a 23-a oară, în localitatea Gudurica a fost organizat Festivalul Etno „Toamna de Aur”. În deschiderea evenimentului, asociațiile de femei au organizat, în curtea Comunității Locale, o expoziție de port popular și prezentarea mâncărurilor tradiționale, cu genericul „Bogăția diversității”. La această expoziție au participat opt asociații ale femeilor din localitățile aflate pe teritoriul orașului Vârșeț.

În cursul serii au fost decernate premiile pentru cel mai frumos stand. Printre laureați s-au numărat Asociația Femeilor „La gură de ogășel” din Mesici (premiul I), asociația femeilor din Voivodinți (premiul II) și Asociația Femeilor „Valea Teiului” din Coștei (premiul III).

De la ora 20:30, pe scena mare din centrul satului a urcat Željko Mrdalj, președintele Comunității Locale. El i-a salutat pe toți cei prezenți și a subliniat că acest festival, ajuns la ediția a 23-a, a devenit un adevărat brand al satului.

Evenimentul a fost organizat de SCA „Vinogradar” din Gudurica și de Comunitatea Locală, fiind susţinut de orașul Vârșeț, de Organizația Turismului din Vârșeț și de Asociația „Selo Plus”. Festivalul a fost inaugurat oficial de primarul orașului, Dragana Mitrović, care a declarat: „Acest festival nu este doar un simbol al începutului recoltei de struguri, ci și un simbol al localității Gudurica. Gudurica înseamnă tradiție, vin, oameni buni și o inimă mare. Pot sublinia cu mândrie că Festivalul «Toamna de Aur» a depășit în timp granițele locale și a dobândit un caracter internațional, ceea ce ne obligă să păstrăm tradiția și cultura locuitorilor din Gudurica la un nivel și mai înalt. Gudurica a fost dintotdeauna un simbol al vinului și viticulturii, dar și al multietnicității, armoniei și bogatei moșteniri culturale. Sunt deosebit de mândră că, în această vară, la Gudurica a început construcția rețelei de canalizare, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria acestui loc. De asemenea, a fost finalizată o sală de sport care va fi utilă tinerilor și sportivilor. Un proiect pentru conexiuni rutiere mai bune este în desfășurare, ceea ce le va permite turiștilor din regiune și din România să ajungă și mai repede la Gudurica”.

Vasilie PETRICĂ

