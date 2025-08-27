Jubileul – 20 de ani de promovare a portului popular

Duminică, 24 august, Asociația Femeilor „Etno Art Brakos”, în frunte cu președinta Adriana Petroi, a aniversat jubileul celor 20 de ani de promovare a portului popular și de păstrare a obiceiurilor străbune. În cuvântul său de salut, Adriana Petroi a ținut să mulțumească comunei Alibunar pentru sprijinul acordat, apoi Comunității Locale din Alibunar, precum și Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, care, de fiecare dată când sunt solicitați, oferă ajutorul cuvenit.

Onoarea de a binecuvânta acest eveniment i-a revenit preotului Gabriel Simionesei, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Alibunar. Cuviosul părinte a mulțumit Adrianei Petroi pentru invitație, precum și asociației de femei din Alibunar, cu care are o colaborare strânsă încă de la venirea sa în fruntea sfântului lăcaș. După cum a menționat preotul paroh, mulțumește Maicii Domnului, hramul bisericii din Alibunar, pentru legătura strânsă care există între biserică și asociația femeilor, în speranța că „Maica Domnului ne va ține uniți, deoarece credem și mărturisim în același simbol de credință dumnezeiască. Pentru că doar în acest mod vom putea face lucruri mărețe, așa cum au procedat harnicele femei din Alibunar în cei 20 de ani de existență, contribuind la promovarea tradițiilor strămoșești.”

Cuvinte de bun augur au fost adresate și din partea lui Daniel Bala, șeful misiunii diplomatice ad interim la Consulatul General al României la Vârșeț. Printre altele, domnia sa și-a exprimat bucuria pentru invitația de a fi prezent la acest eveniment, care promovează creația populară autentică românească și sârbească din comuna Alibunar.

Ion MĂRGAN

