Mariana Stratulat, premiată din nou la Festivalul „Orfeu pe Dunăre”

Cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Orfeu pe Dunăre” s-a desfășurat între 22 și 24 august 2025, la Kostolac și Požarevac, aducând în prim-plan, printr-un program variat și bogat, literatura, poezia și arta.

Anul acesta, scriitoarea și jurnalista Mariana Stratulat a fost distinsă, pentru al doilea an consecutiv, cu Premiul „Actul domnesc al lui Orfeu” pentru poezie, o recunoaștere importantă a valorii și originalității creației sale.

Festivalul a început pe 22 august, la Kostolac, cu masa rotundă „Literatura ca refugiu în vremuri de provocări”, organizată în sala festivă a Primăriei. Seara a continuat cu programul artistic „În așteptarea lui Orfeu”, în parcul orașului.

Pe 23 august, momentul central al manifestării a avut loc în Parcul Arheologic ,,Viminacium”, unde au fost decernate premiile și distincțiile festivalului: „Orfeu” pentru întreaga creație literară, „Lira lui Orfeu”, „Actul domnesc al lui Orfeu”, „Cununa Euridicei”, precum și alte recunoașteri pentru poeți și scriitori. Tot aici a fost lansată și o antologie de poezie de dragoste, seara fiind încununată de un recital liber de poezie pe malul Dunării.

