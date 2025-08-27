Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Mariana Stratulat, premiată din nou la Festivalul „Orfeu pe Dunăre”

Cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Orfeu pe Dunăre” s-a desfășurat între 22 și 24 august 2025, la Kostolac și Požarevac, aducând în prim-plan, printr-un program variat și bogat, literatura, poezia și arta.

Anul acesta, scriitoarea și jurnalista Mariana Stratulat a fost distinsă, pentru al doilea an consecutiv, cu Premiul „Actul domnesc al lui Orfeu” pentru poezie, o recunoaștere importantă a valorii și originalității creației sale.

Festivalul a început pe 22 august, la Kostolac, cu masa rotundă „Literatura ca refugiu în vremuri de provocări”, organizată în sala festivă a Primăriei. Seara a continuat cu programul artistic „În așteptarea lui Orfeu”, în parcul orașului.

Pe 23 august, momentul central al manifestării a avut loc în Parcul Arheologic ,,Viminacium”, unde au fost decernate premiile și distincțiile festivalului: „Orfeu” pentru întreaga creație literară, „Lira lui Orfeu”, „Actul domnesc al lui Orfeu”, „Cununa Euridicei”, precum și alte recunoașteri pentru poeți și scriitori. Tot aici a fost lansată și o antologie de poezie de dragoste, seara fiind încununată de un recital liber de poezie pe malul Dunării.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 30 august 2025