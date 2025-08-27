Păstrători fideli ai valorilor culturale și spirituale

Sâmbătă, 23 august, la Centrul de vilegiatură de la Fântâna Fetei, Organizația de Turism, cu sprijinul comunei Alibunar, a organizat o nouă ediție a manifestării spirituale „Întâlnirile de toamnă ale satelor din comuna Alibunar”. A fost un eveniment care ne amintește de importanța credinței, a familiei și a tradițiilor care ne definesc identitatea spirituală și culturală, păstrate cu sfințenie de-a lungul secolelor, atât de poporul majoritar, cât și de comunitățile naționale din comuna Alibunar. După cum a menționat Tatjana Đurđević, directoarea Organizației de Turism din comuna Alibunar, evenimentul a avut ca scop principal reunirea tuturor celor care pun pe primul loc familia și oamenii de bună-credință care apreciază în aceeași măsură valorile spirituale și tradițiile moștenite de la străbunii noștri. Întâlnirile satelor demonstrează în mod autentic cât de importantă este conștientizarea păstrării și cultivării valorilor culturale și spirituale care ne-au menținut atâtea veacuri împreună.

Evenimentul a fost îmbogățit cu mai multe manifestări adiacente, având ca scop evidențierea capacităților creative ale copiilor și promovarea creațiilor folclorice și a tradițiilor care au marcat viața spirituală a comunităților naționale.

Într-un spațiu special amenajat, în mijlocul acestei oaze a naturii, a fost organizat un atelier de creație pentru cei mici: desenarea unui colț de natură, a unui peisaj, sub îndrumarea unui instructor. Un alt moment special l-au constituit acrobațiile cu baloane umplute cu heliu, prezentate de artiști profesioniști. Pe standurile aranjate în fața scenei de vară, asociațiile de femei au expus obiecte de artizanat, prăjituri tradiționale și produse cosmetice pentru îngrijirea tenului. Pe un stand aparte au fost prezentate obiecte decorative realizate din lemn.

Promovarea obiceiurilor strămoșești

În cadrul programului cultural au fost prezentate creațiile folclorice ale formațiilor de dansatori ale societăților culturale din Petrovasâla, Alibunar, Banatski Karlovac și Ilandža. A fost o trecere în revistă a folclorului autentic, păstrat cu fidelitate de membrii poporului sârb și ai comunităților identitare care conviețuiesc în relații de prietenie și toleranță națională deplină. Cu suite de dansuri tradiționale din diferite zone folclorice, au evoluat formațiile de dansatori ale ansamblurilor folclorice din Petrovasâla, Alibunar și Banatski Karlovac, precum și dansatorii Societății Culturale „Miloš Crnjanski” din Ilandža. Coregrafiile au fost semnate de Veljko și Željko Oparnica, respectiv Aleksandra Novakov din Ilandža.

Ion MĂRGAN

