Moment istoric la Coștei – sfințirea crucilor Bisericii Ortodoxe Române

Duminică, 4 octombrie, comunitatea ortodoxă din Coștei a trăit un moment de mare încărcătură spirituală și istorică. În cadrul slujbei oficiate de părintele iconom stavrofor Aurel Străin, protopop al locului, împreună cu cadrele bisericești, au fost sfințite cele trei cruci care urmează să fie așezate pe acoperișul bisericii.

Numeroși credincioși au participat la această slujbă deosebită, având ocazia rară de a se apropia de crucile sfințite, de a le atinge și de a le săruta, primind astfel binecuvântarea și ocrotirea lor. Evenimentul va rămâne în scris în memoria comunității ca un reper de credință și unitate, o moștenire pentru generațiile viitoare care vor păstra și vor sluji în acest sfânt locaș. Un cuvânt de mulțumire din suflet, împreună cu urări de multă sănătate și bucurie alături de întreaga familie, se îndreaptă către Avram Drăgan, cel care a cumpărat crucile, acestea fiind aduse din Baia Mare, România. Gestul său de dăruire și credință a fost primit cu recunoștință de întreaga comunitate. În cuvintele sale simple și pline de căldură, dânsul a transmis:

„Și vouă tuturor Dumnezeu să vă ajute, să aveți noroc și să le stăpâniți sănătoși!”

Părintele Aurel Străin a subliniat importanța Crucii în tradiția ortodoxă: „Sfințirea Crucii, după obiceiul Bisericii, este un act de temelie. Nu se ridică o biserică fără piatra de temelie, simbol al credinței și al întăririi rugăciunii. Crucea este semnul ocrotitor al sfântului lăcaș și, totodată, semnul biruinței asupra tuturor relelor.” De asemenea, a amintit câteva momente biblice fundamentale: prin cruce, Adam a primit mântuirea de la Hristos. Prin cruce, Moise a izbăvit poporul de mușcătura șarpelui în pustie. Prin cruce, Mântuitorul Iisus Hristos a adus oamenilor iertarea și dezlegarea de tot răul. Astfel, crucea rămâne centrul credinței creștine, semn al jertfei și al biruinței, dar și al speranței pentru viitor. Pentru credincioșii din Coștei, această zi nu a fost doar o ceremonie religioasă, ci un moment de comuniune și întărire a identității spirituale.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Denis STRATULAT