Muzica și cântecul, pasiuni îndrăgite

Ionelio s-a născut pe data de 27 august 2009, la Vârșeț. Primii doi ani a trăit la Râtișor, iar după aceea a venit la Nicolinț, unde se află și în momentul de față. Încă de la vârsta de 5 ani, a început să cânte în corul de copii al Centrului de Artă Populară din Nicolinț, condus de Alexandra Lelea.

Îndrăgind tot mai mult folclorul românesc, când a împlinit 6 ani, la îndemnul tatălui său, a început să frecventeze cursurile de acordeon, iar la vârsta de 7 ani a debutat ca solist la Festivalul de Folclor al Copiilor, care a avut loc la Ofcea. Fiind încurajat de părinți, Ionelio a continuat să cucerească premii, astfel că, la ediția de la Torac, a obținut Premiul I la voce și la acordeon. Bucuria lui a fost nespus de mare pentru obținerea celor două premii de vârf, în calitate de solist vocal și solist instrumentist. După cum ne-a mărturisit, a îndrăgit folclorul românesc încă din fragedă copilărie.

Era elev la școala primară când a devenit membru al secției de dansatori. A fost încurajat de dascălii săi să urce pe scenă ca solist vocal. De atunci și până în ziua de azi, pasiunea lui pentru muzică și cântec a crescut tot mai mult, astfel că Ionelio a urcat pe culmea succesului, obținând tot mai multe premii ca solist vocal și solist instrumentist.

Vorbind despre succesele obținute, Ionelio ne-a mărturisit că dragostea lui pentru muzică și cântec a fost mereu pusă pe primul loc. Astfel, în anul 2019, a participat la Festivalul de Folclor al Copiilor, organizat la Doloave, unde a cucerit Premiul I ca solist instrumentist.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Silvia MĂRGAN