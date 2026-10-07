Premiul comunei Sečanj pentru Lucian Moșescu

Cu ocazia Zilei Comunei Sečani, în Sala Mare a Adunării Comunei Sečani, pe data de 2 octombrie, a avut loc o sesiune oficială a Adunării Comunei, la care au participat consilieri, membri ai Coniliului Municipal și numeroși invitați.

Partea centrală a ceremoniei a fost decernarea Premiului Comunei Sečani, pentru anul 2026, o recunoștință acordată persoanelor fizice și unor colective pentru rezultate remarcabile, importante pentru Comuna Sečani și dezvoltarea acesteia. Comitetul pentru acordarea „Premiului Comunei Sečani”, în ședința din 29 septembrie 2026, a analizat propunerile primite și a luat decizia ca recunoașterea din acest an să fie acordată la patru laureați.

Printre laureați s-au aflat Zavičajni klub Sečanjaca – iar în numele clubului, premiul l-a primit mr Milan Radovanović, Borko Drašković – inginer geodez și master în științe organizaționale, Nikola Uljarević – antrenor de fotbal și activistul cultural sărcianț, Lucian Moșescu. Prezentăm biografia propusă pentru Lucian Moșescu: „Lucian Moșescu s-a născut și a crescut în Sărcia, o așezare din Comuna Sečani, caracterizată prin decenii de conviețuire între populația sârbă și cea română și o bogată tradiție culturală și socială. După absolvirea Școlii Elementare, și-a continuat studiile în Zrenianin, unde a absolvit Liceul, cu specializarea inginerie electrică.

Și-a legat viața profesională de Comuna Sečani și este angajat la Cooperativa Agricolă „Sveti Nikola” din Sečani. Pe lângă obligațiile sale profesionale, Lucian Moșescu participă activ de mulți ani în viața socială, culturală, sportivă și publică a satului Sărcia și a Comunei Sečani, . Implicarea sa se concentrează, în special, pe conservarea limbii, culturii, obiceiurilor și tradițiilor românești, dezvoltarea asociațiilor locale, implicarea tinerilor în viața socială, precum și pe promovarea cooperării și a bunelor relații dintre membrii diferitelor comunități naționale.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Valeri MOȘESCU