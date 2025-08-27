O sărbătoare pentru iubitorii sportului pe cele 64 pătrățele

Săptămâna trecută, în sala de șah a Clubului de șah „Progresul” din Vlaicovăț s-a desfășurat un adevărat festival de șah. De la Stefan Cotârlă am auzit despre ce este vorbă. Stefan Cotârlă ne-a informat că pe data de 23, 24 și 25 august, Clubul de șah „Progresul” din Vlaicovăț a organizat un festival de șah care a ajuns la ediția a treia numit „Zilele șahului Vlaicovicean”. Sâmbătă, înainte de amiază s-a desfășurat un turneu de șah rapid pentru copii. S-a jucat în nouă runde iar fiecare jucător a avut la dispoziție 10 minute de gândire. Directorul turneului a fost Rade Đukić. La acest turneu au participat copiii de la vârsta de 6 ani și până la 18 ani, în total 23 de participanți.

După ce s-a terminat turneul, premiile au fost înmânate în trei categorii. Prima categorie, copii până la cl. a III-a, categoria copii de la cl a IV-a și până la cl. a VII-a și, ultima categorie, copii de la cl. a VIII-a și până la școala medie. În categoria cea mai mică, învingătorul a fost Miloš Rendović de la Clubul de șah „Bora Kostić” din Vârșeț, în categoria mijlocie, învingătorul a fost Luka Đukić de la Clubul de șah „Progresul” din Vlaicovăț iar în categoria cea mare, învingătorul a fost Victor Voina de la Clubul de șah „Unirea” din Râtișor.

Tot în această zi, dar după amiază, de la orele 18h, s-a desfășurat turneul tradițional de șah numit „Turneul memorial al șahiștilor vlăicoviceni”. Acest turneu care se organizează din anul 2018 a avut întrerupere doar în perioada virusului corona. Acest turneu s-a jucat în 11 runde, iar fiecare jucător a avut la dispoziție câte cinci minute de gândire, plus bonificația de câteva secunde pentru fiecare mutare de figură. La acest turneu au participat 16 jucătorii care au fost invitați. Învingătorul acestui turneu a fost Sebastian Cotârlă cu 10 puncte acumulate.

Dintre oficialități au fost prezenți Boban Bogosavljević, cunoscutul șahist. În orele serii a fost organizată și o masă comună pentru toți participanți cu diferite specialități culinare. Duminică dimineața a fost organizată o prelegere interesantă despre cunoscutul șahist american Robert Fischer.

Vasilie PETRICĂ

