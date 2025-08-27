Vară la Marea Baltică

Jūrmala, al cincilea oraş ca mărime din Letonia, este cea mai importantă și cea mai cunoscută stațiune de pe litoralul Mării Baltice. Se află în partea centrală a Letoniei, la gura râului Lielupe în Golful Riga, pe o peninsulă lungă de 25 km și lată de 3 km. Această poziție geografică a făcut ca orașul să se întindă pe toată lungimea sa de-a lungul mării, ceea ce a favorizat dezvoltarea turismului.

Jūrmala are aproximativ 55.000 de locuitori. Letonii constituie jumătate din populație, iar cealaltă jumătate este formată din popoare slave: ruși, ucraineni, belaruși și polonezi. Numărul locuitorilor este în scădere, deoarece tinerii letoni își caută viitorul în capitala Riga sau emigrează în alte țări ale Uniunii Europene. Totuși, din cauza războiului din Ucraina, se observă o creștere a numărului de refugiați ucraineni, atât în Jūrmala și Riga, cât și în alte orașe din Letonia.

Din Riga, cea mai rapidă cale către Jūrmala este cu mașina, iar alternativele sunt autobuzul și trenul. Din Gara Centrală din Riga, la fiecare jumătate de oră pleacă trenuri spre Dubulti/Sloka. Călătoria durează aproximativ jumătate de oră, iar biletul dus-întors costă trei euro. Recomand ca, odată ajunși în Jūrmala, să coborâți la stația Dzintari și să mergeți pe jos până în Majori.

Datorită proximității față de capitală (practic, Riga și Jūrmala sunt legate) și statutului său de stațiune cu aer curat, orașul de la mare a devenit o destinație renumită de odihnă. Jūrmala a primit statut de oraș în 1959. Din 1920 face parte din Letonia nou-înființată. În 1941 a fost, pentru scurt timp, parte din URSS. În următorii trei ani a făcut parte din Cel de-al Treilea Reich, iar după Cel de-al Doilea Război Mondial a revenit în componența Uniunii Sovietice, până când Letonia şi-a redobândit independenţa, în 1991.

În afară de plajă și băi în Marea Baltică, în cartierul Majori din Jūrmala puteți face plimbări pe strada principală Jomas, care este și zonă pietonală (corso). Este lungă puțin peste un kilometru și găzduiește numeroase restaurante, cafenele, terase de vară ale hotelurilor și magazine de suveniruri. Se spune că numele străzii, tradus din letonă, înseamnă „paralel cu dunele de nisip”.



Senka D. Pavlović Čotrić

