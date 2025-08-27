Poartă în suflet satul natal

Eufrozina Iorga (născută Gean) s-a născut la Nicolinț la 15 ianuarie 1951. Din anul 2010 este la pensie. O mare parte din timpul liber pe care îl are la dispoziție îl petrece alături de nepoții ei, cărora le povestește cu drag despre anii copilăriei petrecuți în satul natal.

Școala primară a absolvit-o la Nicolinț, iar cursurile liceale le-a urmat la Vârșeț, avându-l ca diriginte pe respectabilul profesor și pedagog apreciat Traian Doban. După absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de Drept din Novi Sad, unde și-a susținut licența de jurist.

Imediat după susținerea examenului de licență, în anul 1980, s-a angajat ca jurist în sectorul pentru afaceri juridice din cadrul Administrației comunei Alibunar. După căsătorie, împreună cu soțul ei, s-a stabilit la Zrenianin, unde s-a angajat la Ocolul Silvic din Zrenianin, instituție în care a lucrat până la pensionare.

După nașterea fiicelor ei, obligațiile în sânul familiei s-au înmulțit. Însă, atunci când există o bună înțelegere în familie, activitățile se desfășoară fără impedimente. Astăzi, bucuria Eufrozinei este nespus de mare pentru că a devenit bunică, amintindu-și de acele timpuri trecute, când era și ea fată și se juca împreună cu fratele ei în curtea casei părintești.

Cu mare respect și cu dor în suflet își aduce aminte cum stătea în poala mamei și o privea pe bunica ei cum lucra la război. Depănându-și amintirile, Eufrozina ne povestește cu nostalgie despre acele vremuri frumoase ale tinereții și despre plimbările pe străzile satului ei natal.

Silvia MĂRGAN

