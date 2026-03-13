Prima ediție a unui eveniment cultural remarcabil dedicat poeziei

În partea a doua a Festivalului Internațional de Poezie „Versul Primăverii”, organizat de către CPE „Libertatea” în colaborare cu Asociația Mondială a Poeților, cu sediul la București, care s-a desfășurat de la ora 18, în sala mare a SCA „Luceafărul” din Vârșeț, publicul a avut ocazia să trăiască o dinamică experiență poetică.

Acest festival a îmbinat poezia cu artele vizuale, dar și cu muzica. Acesta a fost un eveniment cultural dedicat frumuseții cuvântului poetic și dialogului cultural dintre artiști și iubitorii de literatură. În sala SCA „Luceafărul”, poezia a prins viață prin recitarea poeziilor.

Cu această ocazie, în cadrul festivalului a fost organizată și o mare expoziție de picturi artistice ale unor autori din România și din Vârșeț. Festivalul a avut și un caracter umanitar, pentru ajutor și susținere pentru Darija Vezok, care este grav bolnavă.

Coordonatoarea acestui festival, care a pus mult suflet, pasiune și dăruire în organizarea acestui minunat eveniment, a fost Mariana Stratulat, directoarea CPE „Libertatea”. Moderatorul serii a fost dr. Tatiana Petrică.

La început, celor prezenți li s-a adresat Mariana Stratulat, care a menționat: „Îmi revine deosebita plăcere și onoare să vă salut în numele CPE «Libertatea», cea mai prestigioasă instituție de mass-media a românilor din Serbia, care anul trecut a marcat 80 de ani de existență și ac-tivitate neîntreruptă. CPE «Libertatea», putem spune fără falsă modestie, este punctul luminos al comunității române de aici, din Serbia, al minorității noastre. Indiferent dacă vrem să recunoaștem sau nu, «Libertatea”, în ultimii ani, peste tot unde a participat, a cucerit premii de vârf la festivaluri inter-naționale, europene sau balcanice. Am reușit, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, să primim o tipografie ultramodernă, pe care CPE «Libertatea» nu a avut-o din 1963. Este o realizare enormă, demnă de toată stima. Anul trecut, care a fost anul jubiliar, am participat la Târgul Internațional de Carte din Grecia, la festivaluri internaționale din Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Bulgaria și România, iar în Republica Moldova am fost, de asemenea, premiați. Deci CPE «Libertatea», cu încetul, dar sigur, cucerește Europa. Inaugurăm în această seară un festival deosebit, inedit – un festival internațional de poezie. Versul poate schimba lumea. Versul este ceva nobil, ceea ce se naște doar în sufletul sincer și pur.”

Pe scenă a urcat dr. Traian Căcina, reprezentantul orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și învățământ, care a subliniat că este onorat să fie prezent la un asemenea eveniment. El a explicat că a observat că CPE „Libertatea” pune foarte mult accent pe prima ediție, ceea ce înseamnă că este o deschizătoare de drumuri în lucrurile pe care le face și pe care le face foarte bine. El a transmis, în nu-mele orașului, cele mai sincere și călduroase felicitări organizatorilor acestui eveniment.

Daniel Răduț, reprezentantul SCA „Luceafărul”, a salutat toate oficialitățile prezente în sală și, în mod aparte, CPE „Libertatea” pentru inițiativa de a organiza un astfel de festival, dorindu-le multe ediții ale acestui festival.

El a menționat faptul că SCA „Luceafărul” are o colaborare fructuoasă cu CPE „Libertatea”, subliniind că Vârșețul este centrul cultural și spiritual al românilor din Serbia, iar SCA „Luceafărul” este unica societate culturală din mediul urban prin care au trecut peste 10.000 de români. Conducerea SCA „Luceafărul” depune eforturi considerabile pentru a menține și a păstra identitatea românească.

Prezent la eveniment a fost și pr. Moise Lința, reprezentantul Episcopiei Dacia Felix.

Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, a explicat că, aflându-se în preajma Zilei Internaționale a Femeii, a felicitat toate doamnele și domnișoarele. Aflându-se la prima ediție a Festivalului „Versul Primăverii”, a apreciat și a salutat, în numele Consulatului General al României, această inițiativă literară deosebit de valoroasă. Este convins că această ediție va fi una foarte reușită.

Acest festival de poezie reprezintă și o contribuție concretă la dezvoltarea relațiilor bilaterale sârbo-române în domeniul culturii.

Cinstea și onoarea de a inaugura prima ediție a festivalului i-a revenit lui dr. Valentin Ardelean, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, care, printre altele, a menționat următoarele: „Îmi revine deosebita onoare să vă salut în numele Consiliului Național al Minorității Naționale Române și să felicit conducerea CPE „Libertatea” pentru inițiativa de a pune bazele acestui eveniment cultural de amploare, care va deveni o tradiție. Suntem mândri de activitatea CPE „Libertatea” și de rezultatele pe care le obțin, iar munca lor a fost recent răsplătită cu premiul „Sretenje”, acordat de președintele Republicii Serbia. Acest festival este o punte între limbi și culturi diferite, aducând împreună scriitori din mai multe țări. Este un lucru deosebit, deoarece prin astfel de inițiative împărtășim experiențe și sărbătorim frumusețea creației universale. Vă invit să vă bucurați de fiecare moment al acestei seri, să lăsați ca poezia să vă inspire și să ne aducă împreună, să ne simțim mândri de originea noastră și de legăturile pe care le putem crea prin cultură.”

Dr. Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al CPE „Libertatea”, s-a adresat cu câteva cuvinte publicului prezent: „Continuăm misiunea noastră de a marca frumosul și primăvara prin prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Versul Primăverii”, dar poezia nu ar fi fost ceea ce este, iar cuvântul nu ar fi fost ceea ce înțelegem, dacă nu ar fi fost însoțite de culorile de pe aceste tablouri.”

El a invitat-o pe scenă pe Guțiu Steluța, președinta Asociației „Prezent” din Timișoara, care i-a prezentat pe toți autorii din România și din Vârșeț care au expus picturi la expoziția organizată în cadrul festivalului.

Din România au expus: Karkus Blazena Miroslava, Florescu Mihaela, Daminescu Magdalena, Mateiu Aurelia, Oroșanu Ramona, Apostol Ana Maria, Apostol Paula Stela, Mioc Daria, Pană Daria, Avram Ariana, Arsine Andrada, Karkus Malvina, Chrapan Mihaela, Darie Loredana, Apostol Paul, Oroșanu Marinela, Mioc Nicoleta și Mioc David, iar din Vârșeț: Magda Ramona și Barbulov Daniela, precum și Viorel Nicolaevici din Straja.

Programul a continuat cu câteva melodii populare românești interpretate de solistele Daria Sofia Pană și Daria Ana Maria Mioc.

Pe scenă a urcat Trandafir Sîmpetru, președintele Asociației Mondiale a Scriitorilor, care s-a adresat audienței cu cuvinte de salut pentru toți și a explicat că, în seara aceasta, sub lumina blândă a începutului de primăvară, s-au adunat inimile și gândurile la prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Versul Primăverii”. Un eveniment care este o punte între popoare, între limbi și între generații. La Vârșeț, un oraș de cultură, versul înflorește asemenea unui pom, iar vântul devine zbor și lumină.

Acest festival nu este doar o manifestare literară, ci este o dovadă vie că poezia nu are granițe și că ea respiră prin fiecare cultură. Poeziile din seara aceasta sunt pentru toate femeile care transformă lumea prin blândețe, curaj și lumina lor.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 14 martie 2026