Cristina și Teodora Mic, alături de Dorel Marianu, în competiția de la Lugoj

Ediția a XIX-a a Festivalului-Concurs „Lada cu Zestre” a debutat la Lugoj la finele lunii februarie și începutul lunii martie, cu primele două etape. Evenimentul dedicat tradițiilor din județul Timiș este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu primăriile și consiliile locale din județ.

Pe scena festivalului au urcat sute de artiști din diferite localități timișene, care au adus în fața publicului dansuri, cântece și obiceiuri păstrate din străbuni, dar au fost organizate și expoziții cu preparate tradiționale, gătite după rețete vechi.

La invitația lui Ovidiu Ivancea, directorul Școlii Generale din Ghilad, la acest prestigios Festival-Concurs, în data de 1 martie, pe scena Casei de Cultură ,,Traian Grozăvescu” din Lugoj, pentru a treia oară s-au prezentat din Serbia surorile Mic, Cristina și Teodora, din Satu Nou, în calitate de soliste vocale, și pentru prima dată solistul instrumentist Dorel Marianu, din Glogoni, la nai. Toți trei s-au prezentat în partea competitivă a programului, împreună cu orchestra Societății Cultural-Artistice din Ghilad, România, condusă de Adrian Scorobete.

Cristina Mic a interpretat a cappella doina ,,Fată mare din Banat”, iar cu acompaniament piesa ,,Vină primăvară”. Teodora Mic a doinit a cappella ,,Doamne, nu mă bătrâni”, iar cu acompaniament ,,Fată bănățană”, iar Dorel Marianu a interpretat la nai cântecele: ,,Firuță, nană Firuță” și ,,Mărie, poale ciurate”.

Festivalul, care își propune să aducă mai aproape de comunitate valorile autentice ale satului bănățean și să încurajeze păstrarea tradițiilor locale, a avut un juriu cu o componență variată, incluzând experți în domenii precum coregrafie, muzică, gastronomie, expoziții – colecții muzeografice și poezie dialectală – teatru. Premiații ediției vor fi anunțați ulterior.

Teodora Smolean

