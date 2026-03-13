Frumusețea cuvintelor și puterea existenței

Liceul de Medicină și Chimie din Vârșeț a organizat, pe data de 9 martie, un eveniment cultural deosebit, dedicat Zilei Internaționale a Limbii Materne (21 februarie) și Zilei Internaționale a Femeii (8 martie). Cele două sărbători au fost unite într-o manifestare care a celebrat frumusețea limbajului și rolul femeii ca inspirație eternă a artei și a existenței.

Prin poezie, emoție și diversitate lingvistică, elevii liceului au demonstrat că limba este inima identității noastre, iar femeia reprezintă o sursă permanentă de inspirație în cultură și literatură. Versurile au fost rostite de elevi din clasele I–IV în 12 limbi diferite, subliniind bogăția multiculturală a mediului în care trăiesc și învață.

La eveniment au participat următorii elevi: Nađa Statijev IV-5 – text despre actrița din Vârșeț Rada Đuričin; Nađa Statijev și Dušan Vladislav, ambii IV-5 – dialog inspirat din poemul „Pesma ženi” de Jovan Dučić; Andreea Nicoleta Jivcov I-6 – în limba română – „Cea mai scumpă de pe lume” (Nichita Stănescu); Anda Boraci III-5 – în română – „Cântec femeiesc” (Adrian Păunescu); Valentin Maravić II-4 – în română – „Mulțumesc, iubită mamă” (Corneliu Vadim Tudor); Katarina Pomar I-6 – în spaniolă – „Me gustas cuando callas” (Pablo Neruda); Katarina Pomar I-6 – în spaniolă – „Soneto de la dulce queja” (Federico García Lorca); Danka Zdravković IV-5 – în franceză – „Barbara” (Jacques Prévert); Danka Zdravković IV-5 – în franceză – „La beauté” (Charles Baudelaire – „Les Fleurs du mal”); Danka Zdravković IV-5 – în franceză – „Je t’aime” (Paul Éluard – „Le Phénix”); Nikolina Puja II-4 – în turcă – „Muhibbi” (Sultan Sulejman – „Gazel za Hurrem”); Lana Kolar I-5 – în slovacă – „Keď moja mama nie je doma” (Juraj Tušiak); Milan Irović III-5 – în cehă – „Mamince”; Staša Višnjić III-5 – în cehă – „Máminy oči”; Sofija Ipač II-2 – în germană – „Gefunden” (Johann Wolfgang von Goethe); Anastasia Miča II-3 – în germană – „Gedicht zum Thema Liebe” (Heinrich Heine); Lana Đurić II-6 – în germană – „Das Fräulein stand am Meere” (Heinrich Heine); Marko Čokanj II-5 – în maghiară – „Anya”; Teodora Tomašević IV-5 – în rusă – „Pismo materi” (Sergej Jesenjin); Milana Nikolić III-5 și Ana Milenković IV-5 – în engleză – „Phenomenal Woman” (Maya Angelou); Aleksandra Kračun I-6 și Janja Vladu I-6 – în latină – „Vivamus, mea Lesbia” – Carmen V (Catullus); Jovana Živanov I-6 – în latină – „Mater, fons amoris”; Teodora Ilić II-4, Dunja Filipović II-4, Vuk Kliska II-5 și Stefan Bajić II-4 – prezentare: „Femei remarcabile ale lumii și ale Serbiei”.

Întregul program a fost însoțit la chitară de Ognjen Vučković, elev în anul II la liceu, care a completat atmosfera artistică a evenimentului.

Coordonatoarea evenimentului, profesoara de limba română și latină, Mărioara Sfera, a subliniat importanța unei astfel de manifestări culturale:

„Iată că am reușit să reunim limba maternă și mai multe limbi străine într-un singur eveniment. Ați asistat la un mozaic cultural-literar în 12 limbi, prezentat de 25 de elevi, de care sunt foarte mândră. Poeziile au fost rostite în română, sârbă, slovacă, cehă, maghiară, rusă, engleză, germană, turcă, spaniolă, franceză și latină. Şcoala noastră are cinci profiluri: tehnician de laborator, tehnician de grafică digitală și modelare computerizată, tehnician de chimie și farmacie tehnologică, asistentă medicală și tehnician farmaceutic. Elevii pe care i-ați ascultat demonstrează că, pe lângă pregătirea profesională, au și interes pentru cultură, literatură și pentru a învăța lucruri noi. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să organizăm un eveniment important pentru școala noastră și pentru cultura noastră.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 14 martie 2026