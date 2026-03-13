Un eveniment cultural de prestigiu, cu rafinament artistic și recunoaștere internațională

În eleganta ambianță a Ambasadei României la Belgrad a avut loc lansarea celui de-al treilea volum al antologiei „Cele mai frumoase poezii… Doamnelor în dar”, un proiect literar de prestigiu coordonat de Mariana Stratulat, directorul Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Evenimentul a fost dedicat Zilei Internaționale a Femeii și s-a desfășurat sub egida primei ediții a Festivalului Internațional de Literatură „Versul Primăverii”, organizat de CPE „Libertatea” în colaborare cu Asociația Mondială a Poeților, cu sediul la București.

Evenimentul a fost deschis prin cuvântul de salut al Excelenței Sale Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Republica Serbia, care a subliniat importanța activității Casei de Presă și Editură „Libertatea”, care, chiar și la venerabila vârstă de 80 de ani, continuă să surprindă prin dinamismul și energia sa culturală. Excelența Sa a urat succes autorilor și organizatorilor, exprimând totodată dorința ca Ambasada României să rămână un partener și prieten permanent al acestei inițiative culturale.

Înaintea începerii programului literar, Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea”, împreună cu directorul adjunct Valentin Mic, au oferit diplome de excelență în semn de recunoștință Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ambasadei României la Belgrad și Consulatului General al României la Vârșeț pentru sprijinul acordat proiectelor culturale ale instituției. Distincțiile au fost înmânate Excelenței Sale Silvia Davidoiu și Ancăi Corfu, consul general al României la Vârșeț.

Evenimentul a fost onorat de prezența reprezentanților diplomației române din Serbia, ai Episcopiei Dacia Felix, ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române, a profesorilor universitari, a oamenilor de cultură, precum și a numeroșilor autori incluși în paginile antologiei. Volumul reunește atât nume consacrate ale literaturii contemporane, cât și tineri debutanți, inclusiv autori din Serbia de Răsărit, conferind proiectului o valoroasă dimensiune de promovare a noilor generații literare.

Poeții, veniți din Serbia, România, Republica Moldova, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia și Franța, au transformat evenimentul într-o adevărată reuniune internațională, confirmând încă o dată rolul literaturii ca spațiu de dialog cultural și spiritual, în care vocile poetice și perspectivele diverse se întâlnesc într-un cadru de excelență și rafinament.

Atmosfera evenimentului a fost întregită de un rafinat moment muzical susținut de maestrul Roman Bugar, dirijorul Orchestrei Românilor din Voivodina, la vioară, și Doru Todor Ursu, directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, la pian, creând o armonie subtilă între cuvânt și muzică.

Programul muzical a fost îmbogățit și de tânărul și talentatul Fabian Cinci la vioară, acompaniat de profesorul Ivan Veličković la pian, adăugând prospețime și sensibilitate momentului literar.

Programul a fost moderat cu multă dăruire de sine de către dr. Eufrozina Greoneanț, jurnalistă și colaboratoare a CPE „Libertatea”, și dr. Valentin Mic, poet, jurnalist și redactor al săptămânalului „Libertatea”, care au ghidat cu profesionalism întreaga desfășurare a evenimentului.

În continuare, Mariana Stratulat, inițiatoarea și coordonatoarea volumului, a vorbit despre geneza proiectului editorial. Ea a subliniat că antologia a apărut din dorința de a oferi, în fiecare an, un dar simbolic femeilor cu prilejul zilei de 8 Martie. Dacă prima ediție, apărută în 2024, a reunit doar opt autoare, ediția actuală adună 135 de poeți din mai multe țări, fiecare prezent cu câte o poezie publicată în limba română și într-o altă limbă, transformând volumul într-un autentic dialog intercultural.

Coordonatoarea proiectului a explicat și simbolistica cromatică a celor trei ediții: prima, în roșu – simbol al iubirii și pasiunii; a doua, în albastru – evocând profunzimea mării și infinitul cerului; iar cea de-a treia, în galben – simbol al luminii, bucuriei și speranței. Împreună, aceste culori conturează discret tricolorul românesc.

Ediția din acest an are și o semnificație specială: este prima carte tipărită în noua tipografie a Casei de Presă și Editură „Libertatea”, achiziționată printr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Despre trilogia editorială „Cele mai frumoase poezii – Doamnelor în dar” a vorbit Marin Gașpăr, redactor al Editurii „Libertatea”, iar recenzia volumului a fost prezentată de conf. univ. dr. Brândușa Juica, care a evidențiat valoarea literară și dimensiunea culturală a proiectului.

Programul poetic a reunit numeroși autori din diferite spații culturale. Printre cei prezenți s-au numărat: Evelin Croitoru din București, dr. Ivica Glișici din Serbia de Răsărit, Veronica Simionica Hasnaș din Republica Moldova, Milad Obrenović din Bosnia și Herțegovina, Mihaela Albu din Craiova, dr. Mariana Dan din Belgrad, Aurora Rotariu Planianin din Novi Sad, Veronica Balaj, Gheorghe Florescu și Liubița Rajkić din Timișoara, Adriana Weimer din Lugoj, precum și tineri autori și debutanți precum prof. univ. dr. Mihaela Lazovici, dr. Tatiana Petrică, Georgeta Ioviță Sfrâncioc și Larisa Gheorghe, prof. Gordana Kovačević, Maria Elena Brânzei, Verica Preda-PreVera din Vârșeț, Senka Pavlović Čotrić, Aleksandar Čotrić, Aleksandra Mihajlović și Jovan Popović din Panciova, prof. dr. Teodor Groza Delacodru din Mesici, Đorđe Sibinović, Živko Nikolić, Nela Stojanović, Verica Ilić din Belgrad, Snežana Konstantinović, Valentina Vanja Dabić, Dragan Radosavljević din Požarevac și Iskra Peneva din Macedonia.

Un moment special l-a constituit prezența poetului Trandafir Sîmpetru, președintele Asociației Mondiale a Poeților, care i-a prezentat publicului pe poeții Liliana Palade Matei, Mihai Bărbulescu, Costel Avramescu, Ica Grasu, Florentina Cuteanu, George Băicoianu, Olga Grigorov, Florentina Danu și Natașa Pateu.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de aleasă emoție și recunoștință, cu mulțumiri adresate Ambasadei României la Belgrad pentru găzduirea manifestării, autorilor pentru generozitatea de a împărtăși creațiile lor și publicului pentru participare. CPE „Libertatea” adresează un sincer cuvânt de recunoștință lui Mihai Șerban, ministru plenipotențiar la Ambasada României la Belgrad, pentru sprijinul și implicarea sa deosebită în inițierea și susținerea acestui proiect cultural, demarat acum trei ani.

Lansarea antologiei „Cele mai frumoase poezii… Doamnelor în dar” a demonstrat încă o dată că poezia rămâne una dintre cele mai puternice forme de dialog cultural, capabilă să unească oameni, limbi și sensibilități într-un spațiu comun al spiritului și al frumuseții.

Denis STRATULAT

Foto: Larisa Gheorghe, Adriana Weimer şi Denis Stratulat