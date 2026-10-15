Săptămâna Copilului la ȘE ,,George Coșbuc” din Torac

Programul activităţilor în Săptămâna Copilului se desfăşoară în fiecare an cu un generic, prin care se marchează tema actuală, căruia se dedică manifestarea. Anul acesta genericul a fost: „Pentru ca și copiii să fie fericiți: Iubire și respect, nu violență!”



La Școala Elementară ,,George Coşbuc” din Torac, elevii, împreună cu profesorii lor, au marcat fiecare zi a acestei săptămâni prin diferite activităţi. În prima zi s-a organizat un schimb de roluri şi jocuri sportive, precum şi tradiţionalul Cros de toamnă la Banatsku Dvor, torăcenii venind acasă cu mai multe medalii. Această activitate, pe lângă cea sportivă și competitivă, este și foarte distractivă, pentru că pe stadion se întâlnesc copii din toate școlile elementare ale comunei Jitiște. Marţi, elevii au participat la un atelier de artă la Petrovasâla, numit ,,Lumea colorată a copilăriei”, la care copiii şi-au scos în evidenţă talentele pentru desen şi artă. Cei care nu s-au deplasat la Petrovasâla, au desenat cu cretă colorată pe betonul din curtea şcolară. Miercuri a fost organizat un târg caritabil, la care copiii au adus haine, materiale pentru şcoală, jucării, etc., care au fost împărţite elevilor din grupuri vulnerabile. Tot miercuri, elevii pasionaţi de pescuit au participat la un concurs de pescuit organizat pentru elevi la Torda, la care torăcenii au cucerit locul II.

În sediul comunal se organizează în fiecare an tradiționalul Târg de toamnă pentru copii, la care elevii pun la vânzare diferite rechizite şcolare, prăjituri, obiecte decorative făcute de elevi, jucării, etc. Ziua de joi a fost o zi frumoasă cu multă distracție, dar elevii spun că au câștigat bani frumoși pe care îi vor cheltui pentru ceva de ce au nevoie în școală.

Ultima zi a Săptămânii Copilului a fost în cinstea elevilor de clasa I. În incinta şcolii s-a organizat o serbare frumoasă pentru boboci, serbarea fiind totodată prilej pentru primirea elevilor de clasa I în Uniunea copiilor. Prin cântec, recitări şi dans ritmic, elevii cei mai mari le-au dorit celor mici un ,,Bun venit”.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Florin RAŞA