EVENIMENT LIVRESC DEDICAT NOILOR TITLURI APĂRUTE SUB EGIDA INSTITUTULUI DE CULTURĂ AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA

Unul dintre cele mai importante evenimente editoriale și antropologice ale toamnei a avut loc marți, 6 octombrie 2026, începând cu ora 18:00, în sala mică a Centrului Cultural din Zrenianin. Publicul iubitor de cultură, cercetători, istorici și reprezentanți ai comunității românești din Voivodina s-au reunit pentru a asista la lansarea volumelor ale autorului dr. Slavoljub Gacović: „Put ka svetlosti” („Drumul spre lumină”) și „Na razmeđu dvaju svetova” („La granița dintre două lumi”). Cele două titluri au văzut lumina tiparului sub egida Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, marcând un nou reper în păstrarea identității culturale și a patrimoniului imaterial din regiune.



Cele două cărți semnate de dr. Slavoljub Gacović reprezintă rezultatul unor ani lungi de cercetare pe teren, concentrându-se pe o temă pe cât de profundă, pe atât de mistică: cultul trecutului și al vieții de dincolo, oglindit în obiceiurile, credințele, ritualurile și tradițiile românilor – valahilor din estul Serbiei.

Autorul reușește să pună în lumină elemente arhaice, păstrate de-a lungul generațiilor, explicând obiceiurile tradiționale prin care o comunitate își păstrează legătura cu strămoșii și cu sacrul. Structurate riguros, cărțile nu sunt doar simple culegeri de folclor, ci veritabile tratate de antropologie culturală ce documentează tradiții unice în spațiul balcanic, salvându-le astfel de la uitare.

Evenimentul livresc de la Zrenianin s-a distins printr-un caracter multicultural pronunțat, la masa vorbitorilor aflându-se personalități ale mediului academic și cultural. Alături de autorul Slavoljub Gacović, au luat cuvântul:

Dr. Virginia Popović, profesor universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filozofie a Universității din Novi Sad, care a oferit o analiză critică pertinentă asupra valorii științifice și documentare a lucrărilor. Dânsa a explicat publicului complexitatea metodologică din spatele celor două cărți, remarcând că dr. Gacović nu abordează tradițiile dintr-o perspectivă romantică sau idealizată. Din contră, volumele tratează credințele, ritualurile de trecere și lirica tanatologică ca pe un sistem rațional, bine structurat, prin care comunitatea își menține echilibrul simbolic între lumea celor vii și lumea celor adormiți.

Todor Ursu, directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, instituția care a editat aceste noutăți editoriale a subliniat importanța sprijinirii unor astfel de proiecte de cercetare:

,,Ne bucurăm de fiecare data când apare câte o carte nouă la editura ICRV și în urmă cu patru ani, prin intermediul prof. dr. Virginia Popović am realizat această colaborare cu autorul, dr. Slavoljub Gacović, căruia i-am editat primele volume dedicate obiceiurile valahilor din Serbia de Răsărit. Iată că în această seară am reușit să realizăm lansarea altor două titluri, având în vedere că recent au apărut de sub tipar două volume noi, acestea având drept subiect obiceiurile funerare ale românilor – valahilor din Serbia de Est și din Regiunea Vidin, Bulgaria. La editura ICRV mai apar în acest an două cărți – ,,Cascada”, un volum de poezii al autorului Slavco Almăjan, iar cel de-al doilea titlu este ,,Românii din Zrenjanin”, semnat de dr. Mircea Măran, al cărui lansare a avut loc pe 9 octombrie la Vârșeț. Vom continua colaborarea cu dr. Slavoljub Gacović, în funcție de sursele financiare de care vom dispune în viitor, posibil și tipărirea unui dicționar al graiului românilor – valahilor din Serbia de Răsărit”.

În centrul atenției s-a aflat, în mod firesc, autorul dr. Slavoljub Gacović, un cercetător care și-a dedicat ultimele decenii studierii amănunțite a istoriei, etnografiei și folclorului din Valea Timocului. Cu o vădită emoție, dar și cu rigoarea istoricului obișnuit cu munca de arhivă și cercetarea de teren, Gacović a împărtășit publicului detalii despre procesul lung și anevoios de culegere a datelor.

„Aceste cărți sunt rezultatul unor ani întregi de discuții purtate în satele din estul Serbiei, unde am documentat direct ritualuri care riscă să dispară sub influența globalizării și a migrației”, a subliniat autorul.

Lucrările pun în lumină credințe străvechi legate de călătoria sufletului după moarte — văzută ca un „drum spre lumină” — și descriu minuțios pomenile, punțile simbolice și cântecele ritualice destinate să ghideze defunctul la trecerea dintre cele două lumi.

Atmosfera din sala Centrului Cultural din Zrenianin a fost una caldă și încărcată de emoție, publicul având ocazia de a interacționa, adresând întrebări și dialogând cu autorul. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia autorul a detaliat provocările muncii de teren în comunitățile din estul Serbiei și complexitatea colectării materialului etnografic.

Prin această dublă lansare, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina își reconfirmă rolul esențial de promotor cultural și de păstrător al memoriei colective. Cărțile lui Slavoljub Gacović rămân de acum deschise cititorilor ca o veritabilă „cale către lumină” și cunoaștere.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Dan MATA