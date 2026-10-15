SĂPTĂMÂNA COPILULUI LA ȘCOALA ELEMENTARĂ „CORIOLAN DOBAN” DIN COȘTEI

În perioada 5–9 octombrie 2026, la Școala Elementară „Coriolan Doban” din Coștei, precum și în școlile arondate, s-a desfășurat „Săptămâna Copilului”, manifestare dedicată celor mici, marcată printr-o serie de activități educative, recreative, artistice și sportive. Potrivit informațiilor oferite de directorul instituției, Mircea Boldovină, programul a fost conceput astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a-și pune în valoare aptitudinile, creativitatea și spiritul de echipă, într-o atmosferă caracterizată de voie bună, colaborare și respect reciproc.



Manifestările au debutat luni, 5 octombrie, cu o competiție de jocuri de societate, la care au participat elevii cursului superior. Activitatea a urmărit dezvoltarea gândirii logice, a spiritului competitiv și a capacității de colaborare, punând accent pe respectarea regulilor și a principiilor de fair-play. În același timp, elevii claselor primare și-au demonstrat imaginația și talentul artistic prin desene realizate pe asfalt, transformând spațiul școlar într-un loc plin de culoare și creativitate.

Marți, 6 octombrie, elevii au participat la Colonia de creație plastică „Lumea colorată a copilăriei”, organizată la Petrovasâla. Prin intermediul desenului și al exprimării artistice, participanții au avut ocazia să își valorifice sensibilitatea, imaginația și aptitudinile creative. Tot în această zi, pentru elevii claselor a V-VIII-a au fost organizate proiecții de filme educative, menite să îmbine învățarea cu forme atractive de petrecere a timpului.

Programul zilei de miercuri, 7 octombrie, a cuprins activități diverse, desfășurate în mai multe localități. La Coștei, elevii cursului superior și-au verificat cunoștințele în cadrul unui concurs de cultură generală, demonstrând atât nivelul pregătirii, cât și rapiditatea gândirii și capacitatea de a găsi soluții. Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă antrenantă, în care dorința de afirmare s-a îmbinat cu spiritul de colegialitate. Pentru elevii claselor primare a fost organizată o zi sportivă, cu jocuri și exerciții fizice menite să încurajeze mișcarea, cooperarea și adoptarea unor obiceiuri sănătoase.

În aceeași zi, la Voivodinț, a avut loc un târg al copiilor, la care au participat preșcolarii și elevii claselor I–IV. Evenimentul le-a oferit celor mici prilejul de a socializa și de a se implica în activități practice, într-un cadru destins și prietenos.

Joi, 8 octombrie, la Voivodinț, activitățile au continuat cu o zi dedicată sportului. Elevii au participat la diferite jocuri și întreceri sportive, prin care au fost promovate colaborarea, respectul reciproc, spiritul de echipă și importanța mișcării pentru menținerea sănătății.

La școala centrală din Coștei, un moment deosebit al programului l-a constituit târgul copiilor, care a reunit preșcolarii și elevii claselor I–VIII. Activitatea s-a remarcat prin implicarea participanților, care au avut posibilitatea să își manifeste creativitatea, imaginația și spiritul întreprinzător. Dincolo de caracterul recreativ, târgul a reprezentat o oportunitate de socializare și de dezvoltare a inițiativei personale.

Ultima zi a manifestărilor, vineri, 9 octombrie, a adus noi activități educative și recreative. La Coștei, elevii claselor primare au participat la un concurs de cunoștințe, având ocazia să își demonstreze pregătirea și perspicacitatea. La Voivodinț, programul a inclus o proiecție de film destinată elevilor, oferindu-le un prilej de relaxare și de petrecere a timpului împreună.

„Săptămâna Copilului” s-a încheiat cu activități sportive desfășurate sub genericul „Atitudinea responsabilă față de sănătate”. Elevii cursului superior au participat la diferite exerciții și întreceri fizice, accentul fiind pus pe importanța mișcării, a unui stil de viață sănătos și a responsabilității individuale față de propria sănătate.

Prin diversitatea programului, ediția din acest an a „Săptămânii Copilului” a îmbinat dimensiunea educativă cu cea recreativă, oferindu-le elevilor posibilitatea de a învăța și de a se exprima dincolo de cadrul obișnuit al orelor de curs. Activitățile desfășurate la Coștei și în Voivodinţ au evidențiat importanța colaborării, a dezvoltării aptitudinilor individuale și a participării active la viața colectivului școlar.

Manifestarea a constituit, astfel, nu doar o succesiune de evenimente dedicate copilăriei, ci și un prilej de consolidare a relațiilor dintre elevi, de stimulare a creativității și de promovare a valorilor educative care contribuie la formarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Denis STRATULAT