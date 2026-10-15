AUDIȚII PENTRU NOI MEMBRI AI CORULUI DE COPII AL ROMÂNILOR DIN SERBIA

Corul de Copii al Românilor din Serbia „Carmina Felix” se pregătește pentru noi provocări artistice, în cel de-al cincilea an de activitate. În perioada 5-9 octombrie, în mai multe localități din Voivodina: Vârșeț, Nicolinț, Sân-Mihai și Satu Nou, au fost organizate audiții pentru atragerea unor noi membri în cadrul Corului de Copii al Românilor din Serbia „Carmina Felix”. Aflat în cel de-al cincilea an de existență, ansamblul coral își continuă parcursul artistic cu aceeași dăruire, promovând frumusețea cântecului coral și contribuind, prin activitatea sa, la păstrarea și afirmarea valorilor culturale românești în rândul tinerei generații.



De la înființare și până în prezent, „Carmina Felix” s-a remarcat prin participări la manifestări culturale și festivaluri de prestigiu, devenind un reper important în peisajul muzical al comunității românești din Serbia. Sub îndrumarea profesoarei Roxana Eleonora Cinci, care se dedică cu pasiune formării și dezvoltării tinerelor voci, corul reunește în prezent aproximativ 35 de copii și tineri, dornici să descopere și să valorifice expresivitatea muzicii corale. Despre audiții, provocările întâmpinate și proiectele care vor marca finalul acestui an am stat de vorbă cu profesoara Roxana Eleonora Cinci, conducătoarea corului.

„Am intrat în al cincilea an de activitate al Corului «Carmina Felix», un jubileu care ne îndeamnă să privim cu încredere spre viitor și să încercăm să ne extindem. În acest scop, am organizat audiții în câteva localități românești de aici. Interesul este poate puțin mai redus decât ne-am fi dorit, însă dificultățile nu țin atât de disponibilitatea copiilor, cât mai ales de probleme administrative și de transport. Repetițiile se desfășoară în trei locuri, iar noi nu putem să ne ducem în fiecare sat, motiv pentru care este necesară și implicarea părinților. Copiii, desigur, au și alte obligații, dar sperăm să reușim să atragem noi membri și să ne extindem cât mai mult”, a declarat prof. Roxana Cinci.

În prezent, corul numără 35 de membri, după ce o parte dintre fostele membre, în special fetele de liceu, au plecat. Au mai venit între timp și alții, așadar sunt aproximativ 35 de membri.

În perioada următoare, profesoara Roxana Cinci ne anunță că urmează o perioadă bogată în activități:

„Ne așteaptă o perioadă plină de activități. Vom participa la Festivalul «Timotei Popovici» de coruri pentru tineret, cel mai longeviv festival din România; am primit o invitație din partea Episcopiei Caransebeșului, iar festivalul se desfășoară anul acesta pe 7 noiembrie, la Caransebeș, la Catedrală. Apoi, avem Festivalul Copiilor pe 22 noiembrie, iar Festivalul de Colinde va fi în jur de 20 decembrie, astfel că avem evenimente planificate până la sfârșitul anului. Ne dorim ca această perioadă să fie cât mai bogată din punctul de vedere al activității noastre corale”, a subliniat conducătoarea formației.

Pe lângă pregătirea muzicală și participarea la manifestările culturale, un alt pas important în activitatea din acest an îl reprezintă și achiziționarea noilor tricouri, care contribuie la o prezentare unitară a membrilor și la recunoașterea formației în cadrul evenimentelor la care participă.

În acest context, profesoara Roxana Cinci a adresat mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al cărui sprijin, prin intermediul proiectului derulat, a făcut posibilă achiziționarea tricourilor și asigurarea unei ținute comune pentru tinerii coriști.

„Carmina Felix” își continuă misiunea de a forma noi generații de tineri iubitori ai cântului coral și, potrivit organizatorilor, audițiile organizate în această toamnă reprezintă o invitație deschisă către copiii care doresc să pășească în universul muzicii, să lege prietenii și să devină parte a unui proiect artistic menit să ducă mai departe frumusețea tradițiilor muzicale românești.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN